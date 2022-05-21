計劃來港　陳慧敏認與危地馬拉男友有機會復合

歌手陳慧敏接受電台訪問，談及3年決心流浪絲綢之路100日反思人生，除了成就她最新派作《泰姬》之外，亦與危地馬拉背囊遊客P先生的一段異地戀，亦披露了早前宣布結束的異地苦戀有復合轉機。

居於澳門的她當年有幸獲唱片公司高層黃柏高賞識，自己事業極有期待，奈何不擅交際及缺乏野心而錯失不少機會，而不選擇定居香港的原因是：「有嘗試搬嚟香港，但租金太貴，頂唔順！因為太辛苦、唔識照顧自己搞到病咗！嗰時唱片公司有差唔多4至5位數嘅月薪，但扣除埋租金只得3千元，每日只可用幾10蚊，所以慳住吃，好多時都係食即食麵。嗰時好瘦，有晚凌晨4點幾胃痛到想死，又唔知邊度有醫院，慶幸最終找到經理人送我去醫院。嗰刻反問自己點解要留低，但都盡責任完成合約。」

對於早前曾透露和異地緣的P先生分手，但她說：「是因為疫情下，我看到好多人生無常，有朋友突然離世。我哋一直有聯絡，佢唔想放棄，深深打動我，令我明白到咩叫活在當下！佢依家有工作，經濟上改善好多，會計劃嚟香港居住工作。所以兩個月前，如果問我會否復合，我一定答唔會，但呢一刻我唔會想太長遠，好珍惜這段關係。」