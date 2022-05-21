林家謙化身「林醫師」　開處男簽名會同500歌迷傾心事

歌手林家謙今日（21日）現身灣仔一間咖啡店，為專輯《Seven》首次舉行簽名會，與約500位歌迷見面交流及簽名，他説：「一直都好想搞，好想回饋買咗碟嘅朋友，雖然隻碟出咗半年，係好好機會同樂迷交流下，其實第一隻碟出嗰陣都想搞但疫情影響搞唔到。」他表示曾與友人在此吃飯，發現食物中有合桃，令他聯想起自己歌曲《神奇的糊塗魔藥》，覺得很有緣分，於是萌生合作念頭：「樂迷都好開心，好似有個專屬嘅地方，有好多歌詞入面嘅嘢會出現，好似入咗個仙境咁。（第一次搞簽名會有冇簽到手軟？）OK喎，以前寫論文咪仲多，輕鬆嘅，因為簽名之餘仲會有時間同樂迷傾吓偈，好過好快簽完個名就走，頭先感覺大家好似嚟睇林醫師咁，幫佢哋把脈傾吓心事，哈哈！我哋有深度交流。（有咩深度交流？）今日專登邀請咗啲本身有情緒問題，聽完我嘅歌覺得釋懷咗，又或者同屋企人有問題嘅朋友，希望都畀到啲開心佢哋。」

問到現時人氣高企，會否考慮自資開咖啡店，方便與樂迷交流？他説：「未有呢個諗法，有朋友都建議出啲周邊物品，但我唔係咁生意頭腦嘅人，我嘅生意就係音樂，當然都會諗出啲得意嘅活動紀念品，等樂迷可以回憶參與嘅過程，或者會搵人合作吓，可能係Fans都唔定。」