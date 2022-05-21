張敬軒開騷收好多張紙製品：仲未到農曆七月

張敬軒《THE NEXT 20》第8、9 場請得 林奕匡(Phil)、葉巧琳(Mischa)、許廷鏗(Alfred）擔任嘉賓，並輪流「拜見皇上」送上賀禮，讓他滿載而歸，令軒仔不禁笑言：「雖然未到（農曆）七月，但真係收好多張紙製品呀！」

軒仔用「好好先生」來形容Phil ，指他永遠充滿正能量，懷疑他連睡覺也是懷着笑容，台上的Phil表示：「我正好就是你1月，因為疫情而暫停演唱會當晚嘅嘉賓，當時我留言同軒仔講，唔使擔心，一定開得番！而且會再開多幾場！真係中晒啦依家，哈哈。」軒仔就謂：「真係承你貴言啦！我依家公開要大家做證，我好想 Phil寫歌畀我，我咩題材都可以，只要唔係早餐就得㗎啦！」Phil 答應會交歌。

Mischa上台時十分搞笑，她說：「我個男人今晚有嚟，所以我唔可以以身相許，不過我將家傳之寶，我媽咪腌製20年嘅鹹柑桔帶嚟送畀你。」軒仔捧住大樽鹹柑桔，驚嘆真的很重手:「真係好，我估我飲完開多200場都冇問題，多謝『伯有』，我搵日去你屋企食飯多謝你，我會斬料上嚟！」

軒仔又謂一直以為Mischa是新人，原來她已出道9年，又覺得一個歌手最難捱就是當新人後，如何於漫長的歌手路上儲到好作品再站上頒獎台。所以他想在紅館的個唱上，為打拚中的歌手「加冕」：「相信Mischa最近已經遇上代表作，我好想同佢一齊合唱《難道我還未夠難》！」Mischa感動地多謝軒仔，圓她童時想在紅館唱一首歌的夢想，望日後可再踏上紅館舉行個唱，到時一定邀請軒仔來看。

而20號，紅館再次放寬座位至7成多觀眾入場，氣氛更熱烈，叫喊聲也比之前8場大，當Alfred出場時，被觀眾的叫喊聲而震憾，當他上台表示要送禮時，軒仔笑住問：「唔係又係紙製品嘛？」Alfred：「真係紙造喎，個包裝係紙造⋯⋯」原來他帶來了最新推出的黑膠大碟送給軒仔：「我呢隻唱片已經賣晒㗎啦，每一隻都有編號，你呢隻係冇嘅，不過你唔好以為我唔尊重你，冇編號係因為呢隻係第一隻印嘅唱片，所以係最特別有紀念價值。我知你好重視音質，呢隻碟我係搵太極成員德哥（劉賢德）同我試音，而試機嗰日，佢第一隻拿出來試機嘅歌，就係你嘅歌！」

軒仔十分開心接過貴重大禮：「好開心呀，佢會成為我日後Hi-Fi試音碟。」之後Alfred又拿出即影即有相機，說要自拍留念，但因為緊張手震，弄了很久也未拍到，軒仔趁機「入位」：「自拍呢啲嘢，你下次換部手機上嚟就冇嘢啦。」抽水賣自己代言廣告，引得觀眾哈哈大笑。

此外，周家怡、曾樂彤、李靖筠、洪助昇、蝦頭、何超雲、周志文、周志康、羅天宇、George@P1X3L、Marco @P1X3L等均有來捧場。