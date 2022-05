早前於影視串流平台Netflix上映的紀錄片《我們的父親:缺德醫生》(Our Father)引起不少回響,更曾榮登Netflix的香港電影排行榜前10名。作品講述一名女子進行了DNA鑑定後,發現自己有多位同父異母的兄弟姊妹,因而揭穿了同市一位生殖學醫生的「捐精陰謀」。

Netflix的自家製作犯罪紀錄片並成為了平台的金漆招牌,近年的《Tinder詐騙王》(Tinder Swindler)與《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)均獲得極佳的評價,今次幫大家精選了近2年出色的Netflix犯罪紀錄片,你看過哪套作品!?