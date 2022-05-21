Edan自認飲得之人　爆Jer飲醉瞓到似死咗

MIRRO成員呂爵安（Edan）和Jer（柳應廷）出席新戲開鏡。談到12子似乎中「分手降」，接連宣布與女友分手，今日（21日）就輪到Frankie（陳瑞輝），Edan和Jer異口同聲表示：「都係喺網上知道有關消息，不過係私人事，好似佢同佢嘅前女友都話想有啲私人空間，咁我哋都冇理由幫佢回應。（最近Frankie心情點？）好少一齊嘅工作，遲啲見到佢都會慰問。」Jer亦早前與女友分手，當被問到感情現況，他即笑言：「唔回應，專心工作。（有機會會復合？）都係唔回應。」在旁的Edan即解圍：「拍劇啦，拍乜鬼嘢拖？」

Edan今次角色經常發脾氣又愛飲酒，談到難忘事，他自爆：「演醉酒戲時，我都會飲大杯威士忌幫手入戲，但可能因為基因關係，我爸爸好飲得，所以飲完都好似冇乜用。」他又爆見過Jer飲醉：「瞓到好似死咗咁。（影佢相？ ）好多呀，佢生日咪知囉瞓。」

Jer則表示Edan十分喜歡「爆肚」，記者笑問他是否接得上，他說：「當然接得到，反而驚佢接唔到我，不過佢個角色性格同佢本身差天共地則，事關Edan平時EQ高，我打佢都唔會發脾氣。」

又南為角色增磅

而余香凝與黃又南於戲中扮演夫婦，育有一名4、5歲女兒。又南打趣配合角色造型而增磅，認者笑指他發福，搞到他相當靦覥。談到余香凝拋下約1歲囡囡「復出」影壇，又南踢爆說：「佢第一日開工，已經話好對個女唔住。」搞到余香凝尷尬說：「第2日我投入咗已經冇事，台前幕後都好玩得。但試過大夜班，凌晨一點幾先返到屋企，我個女竟然仲喺度等我，搞到我洗手換衫就即刻氹佢瞓，然後先忙自己嘢。（囡囡見你大喊？）又冇，但我老公形容佢尖叫嘞。」

余香凝則指又南是「吹水佬」：「佢可以不停咁講個幾鐘，只係需要隔嚟有人間中應吓佢，真係好吹得。（溝女好叻？）佢溝咗我哋戲中個女囉。」又南即說：「真係搞掂咗佢，依家見親我都叫爸爸。」余香凝又指今次與前輩毛舜筠合作後，彼此一見如故，經常圍在一起分享湊女經：「佢同兩個囡囡關係都好好嘛，我又話想跟佢啲片學整麵包，希望自個女覺得我係廚神，毛姐就話我可以上去佢屋企，佢教我。」

反映香港人嘅心態

毛舜筠（毛毛）坦言接拍此片一波三折：「本來去年12月開工，但我要去探女，本來諗住1月返，結果返到嚟又遇上第5波疫情，終於拖到4月先開鏡。（諗過唔接？）冇，因為監製係我嘅好朋友，況且今次係喜劇，好反映到香港人嘅心態。」

煞科後毛毛將投入「放暑假」：「因為兩個女會返嚟，想花多啲時間陪吓佢哋，希望到時佢哋唔使隔離，事關我個大女得一個月假，如果可以嘅話仲想同佢哋去日本旅行。（可能要跟團喎。）我又唔係幾想，最好自己一家一齊。（更加珍惜天倫之樂？）係，因為都唔知下秒會發生啲咩事。」