【只此一輛】Mercedes-AMG與will.i.am聯手打造「The Flip」

Mercedes-AMG與美國饒舌歌手will.i.am合作，以AMG GT 4-Door Coupé為基礎大改造出只此一輛的One-off聯乘作品「The Flip」早前正式發表。

這輛「The Flip」又名「WILL.I.AMG」，一睇就意會到是跟will.i.am和Mercedes-AMG有關。雖說是基於AMG GT 4-Door Coupé為基礎，當中其實亦融合G-Class和SLS AMG Gullwing設計元素。長車頭、短車尾的經典輪廓來自AMG GT 4-Door Coupé，但就將4車門改為後開式雙門設計。至於方正車頭造型則啟發自G-Class，頭冚上的散熱氣口設計就與SLS AMG Gullwing的設計相同。此外，還選用90年代品牌經典5輻式大餅輪圈款式，並將Mercedes-Benz廠徽和輪圈蓋飾換上「Bear Witness」熊臉標誌。「The Flip」將會作慈善拍賣，收益撥入Will.i.am 的「i.am/Angel 基金會」的STEAM社區教育資助計劃。