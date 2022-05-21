【Zac玩Zac食】特調威士忌的大自然味力

扎根於蘇格蘭奧克尼群島（Orkney Islands）的Highland Park是全英緯度最高的威士忌酒廠，寒冷的海島氣候和來自奧克尼群島的泥炭為酒廠孕育具大自然風味（Wild）的威士忌酒體，酒廠亦對平衡（Harmony）口感的重視使其威士忌別樹一格。

最近酒廠聯乘位於中環歷山大廈的全新休閒Fine Bistronomie餐廳酒吧，以「A Wild Harmony」為題，讓大家在時尚且輕鬆的氛圍下品嘗兩款特調威士忌雞尾酒，在都市的煩囂中感受來自大自然的獨有魅力。是次聯乘仲邀請獲得2020年亞洲50佳酒吧第二名的調酒師Nikita Matveev擔任客席調酒師，以酒廠18年Viking Pride威士忌作為基底，製作出兩杯創意雞尾酒，為大家帶來顛覆傳統的威士忌體驗。

第一杯Mushroom Head混合醬油焦糖苦艾酒及經發酵處理的蘑菇調製而成。雞尾酒以翡翠苗及蘑菇乾作點綴，增添一份玩味之餘，亦為嗅覺先帶來大自然青草氣息，酒體先有威士忌微醺的水果香氣及蜂蜜的微甜感，接着以醬油焦糖苦艾酒平衡酒體的苦甜。

另一杯A Wild Harmony混合斯卡莫扎芝士、干邑、麵包酒、葵花籽、香蕉、辛香料、蜂蠟及奶泡調製，奉客前加入自製的焦糖味噌Candy，最後以蘋果木屑煙熏，飲時記得先食粒糖呀！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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位於中環歷山大廈的全新休閒餐廳酒吧，入口處充滿神秘感。（作者提供）

酒吧坐擁超過400款來自拍賣或收藏家的稀有威士忌，是威士忌愛好者的天堂。（作者提供）

戶外用餐區The Garden和圓形酒吧，舒適簡約的戶外梳化四周綠意環繞，感覺輕鬆愜意。（作者提供）

調酒師Nikita Matveev製作雞尾酒時魅力非凡。（作者提供）

餐廳製作兩款小食，法式火腿芝士三文治及龍蝦蟹肉撻酥皮盒配搭雞尾酒。（作者提供）

Mushroom Head以翡翠苗及蘑菇乾作點綴，增添一份玩味之餘，亦為嗅覺先帶來大自然青草氣息。（作者提供）

法式火腿芝士三文治的芝士濃厚圓潤，口感和香氣與威士忌最為匹配。（作者提供）

A Wild Harmony以火槍燃點蘋果木屑作煙熏效果。（作者提供）

在客人面前把煙熏蓋揭開，頓時煙霧四溢，夾雜的煙熏香氣撲鼻。（作者提供）

飲時記得先食咗粒焦糖味噌糖呀！（作者提供）