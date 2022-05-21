關心妍嘆「關家姐事件」被人屈：我冇做過！

將於6月舉行紅館演唱會的關心妍（Jade），接受電台節目主持人車淑梅訪問，她滿意自己過去20年的經歷：「人生應早啲經歷甜酸苦辣，我無悔！當中係好刺激、好難頂、好瘀，但呢啲正正係人生，我哋只會活一次。依家我40幾歲開始倒數，唔可以再揮霍光陰。」她表示樂意與處於人生低潮的人分享，並指前面會有不同的路，只要願意向前行，定能走出困局。

入行20年，她感謝媽媽及老公，她說：「媽媽喺我面臨失業時冇收我家用，又畀我好大支持。當然有我老公。（是否3億老公？）當然唔係，信一半都死！佢改變咗我好多對於婚姻同愛嘅睇法。我以前冇父愛，唔明乜嘢叫被愛。我好強，因為冇人係身邊呵護我。佢嘅無微不至令我變得小鳥依人，我先知道原來自己係女人！」

丈夫求婚過程

回想當年丈夫求婚，她說：「我哋拍咗拖2年幾，佢急不及待求婚……嗰年我哋去威尼斯旅行，坐貢多拉小艇，佢忽然攞咗啲嘢出嚟，船夫又忽然高歌，佢想跪低又跪唔到，隻艇搖嚟搖去，佢講咗一大堆感言，我好驚訝，但我唔係聽得好清楚，就好似嗰次攞錯獎嘅感覺，我只聽到佢話『照顧你、我愛你』，之後我就講『Yes I Do！』，因為我驚唔嫁畀佢，搵唔到第二個。」

她的人生中的另一挫折，就是「關家姐事件」，令人氣下跌。重提此事，她感到相當無奈：「突然有篇潮文話我去名店買衫，要人家封舖，店員唔肯，結果被炒。發文嘅人係店員嘅弟妹，直指我人格差。其實當時我忙到不得了，差啲連瞓覺嘅時間都冇，點會有可能去行名店？我嘅衫全部由設計師準備，依家我做咗人太太就有可能去Shopping。網上流傳咗十幾年，到依家邊個係家姐、邊個係細佬妹、邊間舖頭都冇人出嚟認……我澄清過，但我喺鋒尖上面。依家就話可以喺網上Fight Back，但以前就係信不信由你。其實嗰陣時都諗過報警，但未必搵到源頭，於是我選擇唔再糾纏……估唔到呢篇文每年都會再發出嚟。到今日我再開演唱會又喺唔同網上流傳，所以我發覺啲人都幾堅持！哈哈哈！其實我都唔貪靚，朋友仲話我係男人唔鍾意買衫。我有信仰，上帝知道我冇做過。」

女兒請纓上台客串

即將舉行第3次個人演唱會，5歲女兒心心主動提出上台客串：「我揀咗合唱《Smile》，係我懷住佢時送畀佢嘅歌曲。好搞笑，佢要求唱完後打個側手翻，因為佢立志做柔軟體操運動員，好鍾意打觔斗……我嘅服裝設計師陳華國為我準備咗6套衫，應該好有舞台效果。大會又為囡囡準備咗一件全部釘晒石嘅晚裝，可能件衫仲靚過我！哈！」