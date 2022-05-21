唐詩詠重提前度出軌經歷　難忘被男友狂Check電話

藝人唐詩詠（Natalie）現身節目《絲打圍爐》接受主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）的訪問，大談舊情史。Natalie指自己擁有很強的第六感，在拍拖的過程中很快便會知道對方出軌，並指沒有一個女性會忍受到另一半出軌的行為，奉獻各位千萬不要找對方出軌的證據，表示：「當你開始睇對方電話，你係停唔到。而嗰樣嘢係會不停重覆，我搵到佢出軌證據，但嗰刻你會唔會選擇分手呢？可能又唔會，我試過不停搵啲嘢去令自己死心，但又冇死心，可能你亦Feel到佢愛我，女人一旦感受到愛就好難放棄。不停去搵證據嘅過程其實好戇居，係好傻，點解要令到自己咁唔開心。」她又表示後來不再看男朋友的電話，可能對方都會出軌，自己亦有可能被蒙在鼓裡，表示：「千祈唔好去搵證據！真係好戇居，好戇居，個天總會有一日話你聽，佢係出咗軌。」

談到愛情中最失望的經歷，她表示曾經有一位前度對自己非常不信任，並要求Check她的電話，她說：「佢食緊飯又睇，瞓覺前又係咁睇，佢係睇晒你同嗰個人嘅所有對話，佢會睇晒兩年嚟講過啲咩，點解我會知道呢？就係嗌交時，佢突然講一句，你曾經有同佢講過呢句說話，我自己都唔記得咗，但佢好有信心話你講過。」她覺得對方非常不信任自己，因而成為最失望的愛情經歷。