洪助昇拍MV踩足15小時　入錄音室一句都唱唔到

2019年參加ViuTV《全民造星II》，成為最後20強的洪助昇（Aiden），加盟英皇後推出首支派台歌曲《憑實力單身》。歌曲是記錄一段相親卻不敢相愛的情愛經歷，亦正是他的親身經歷：「首歌入面，我自己最鍾意係『緩緩兜圈 默默轉季』，呢幾句歌詞對於我嚟講，係十分之有共鳴。形容一種關係，經歷咗好多個四季，但其實佢哋呢種關係係一直喺一個圓圈入面旋轉，亦都冇任何進展，就係因為大家都唔夠膽跨越嗰一條線。」

MV正要將這種矛盾情事拍出來，Aiden在MV中有位異性好友相處親密，卻不敢進一步化成甜蜜，當中有場在電子遊戲機中心戲，他覺得正好帶出在同一空間，卻擁有各自世界的感覺，坦言亦最喜歡機舖那一場戲。

MV走訪多個場景，由凌晨12時開始拍攝至翌日下午3時，對屬於早睡寶寶的他來說要踩足15小時：「突然間要咁樣通頂，有一個鐘係十分之眼瞓，但係跨過咗嗰個鐘之後就好清醒。」不過最令他醒神，是突如其來的一位「小演員」：「我好鍾意小動物，喺機舖一幕，就出現咗一隻小白兔，我要喺幾個小混混手中去搶番呢隻兔仔，自己覺得呢場係幾有趣嘅戲，突然間有一個咁樣嘅『演員』同我一齊演戲好開心。」

除此之外，首次入錄音室錄的他亦表示非常難忘，「十分之緊張！因為我未試過入去錄音室錄一首真係屬於自己嘅歌，因為我覺得要演繹一首屬於自己嘅歌，真係要好清晰每一段呈現嘅情感，同埋想分享嘅內容，同以前唱cover歌好唔同的分別就係，要好清晰同埋要好知道呢一首歌你想點樣唱，每一個字想點樣咬，所以第一日入錄音室嘅時候，我係緊張到一句都錄唔到。」