姜濤現身張敬軒紅館騷　世紀合唱震撼全場

「人氣王」姜濤今次堅首度擔任張敬軒紅館騷嘉賓！早前網上有人出Post訛稱男團MIRROR的人氣王成員姜濤，將於5月14日首度擔任《張敬軒THE NEXT 20演唱會》作賣點圖炒黃牛飛，而軒仔、姜濤及英皇即時作出否認，以免有歌迷被騙。

今晚（21日）軒仔第10場 （21號晚）紅館演唱會，請得之前傳飛抵美國作「特別任務」的姜濤任這場演唱會的壓軸嘉賓，今晚的觀眾真是有福了。而姜濤未踏上軒仔的舞台前，和組合ERROR隊員肥仔（梁業）曾出現在Panel位，之後又轉坐嘉賓席，姜濤媽則和友人坐定定看騷捧兒子及軒仔場，期間有不少「姜糖」見「奶奶」現身就把握機會要求影合照。其他捧場嘉賓，還有蘇永康、許文軒、洪永城、演員Locker（林家熙）及Kayan9896（吳家忻）等。

談到兩人世紀合唱的歌曲《斷點》，軒仔笑言：「推出嘅時候，姜濤未出世。」最終身穿黑色西裝現身，全場叫聲震撼紅館，軒仔說：「大家認識咗4年幾，你怕醜未變過。」姜濤就說：「之前有黃牛飛，當時都未決定做嘉賓，不如將錯就錯嘞。」軒仔又說：「知你喺香港，即刻請你嚟。你好可愛，好多人鍾意你。見到今晚咁嘅聲勢，個人演唱會都冇問題。」 過往每晚都有表演嘉賓送禮物，而姜濤就送了最愛的漢堡包給軒仔醫肚，姜濤更用筷子餵薯條，軒公得戚話：「呢啲福利係我有咋。」更晒命指姜濤為今晚表演，重新去排舞。

姜濤又獨唱了《Master Class》，當姜濤落台後，軒仔有感而發說：「見到佢哋，不得不承認自己係前輩，都心痛佢哋嘅工作，祝願MIRROR所有成員星途更加燦爛。」