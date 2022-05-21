MIRROR新歌MV變身「水舞間」　 全力以赴拍出最美效果

人氣組合MIRROR最新派台作《Innerspace》MV，當中「水舞間」一幕更成為熱話，早前眾成員分享了拍攝這一幕的點滴， Lokman與AK成為了騷肌擔當，穿上背心展示強壯臂彎，為了顯示優美線條，二人在埋位前都狂做掌上壓，不過AK因為連夜趕拍劇又再拍MV，在水中起舞人也凍得打冷震，完成後更即時喝熱水。AK道：「拍親MV同好似同水分唔開，繼《特登》和《REBOUND》後，今次喺《Innerspace》又再濕身，但因為最近拍劇又冇乜食嘢，又畀件背心我着⋯⋯我都知我唔夠大隻，抵抗力差少少，仲要第3日拍到凌晨6點幾，攰都係正常，所以會覺得有少少凍。」

跳舞多年的Frankie對於今次「水舞間」一役則道：「我哋跳咗咁多年舞，但喺水裏面跳，好多人都係第一次，原來係非常困難，同埋好多隊友都好大力踏水！」愛乾淨的Alton被濺得全身濕透，但卻未有介懷，更說：「喺水上跳舞係最晚拍攝嘅最後一Part，但能量係幾何級數咁提升，加埋水花，大嘅腳步聲，令到個效果加成，第一次睇Playback嗰下，我哋自己都『嘩！』一聲。」在水舞間起舞一幕，最貪玩的應該非Edan、Stanley及Jer莫屬。Edan笑言出盡力起舞都多得Stanley，Edan解釋道：「嗰個景大家見到都好興奮，因為好靚，而喺水裡跳有水花都好有型。咁喺水裡面都要全力以赴，隻腳嘅力量都要全力以赴，而我係師承Stanley嘅大力踩水。」Stanley聽罷Edan的話，即道：「拍鏡頭水花大先好睇，咁為咗好睇，當然要出盡全力踏水。最後嗰幕Jeremy喺我後面，每次一完擰轉頭望住Jeremy，都係由頭濕到落腳。我有問佢使唔使細力啲，佢話唔使㗎！」

Jeremy指為了有型又要靚，也未有阻止Stanley的「惡行」，並說：「冇理由叫Stanley細力啲就我嘛，只不過最尾Ending Pose，我成塊面流晒水，但都要Keep住有型。」當災的不只Stanley，AK因為着背心，當Stanley大力踏水時，水便由AK的腋下濺入到胸前，難怪AK會凍得打冷震。另外，Jer鏟草式的舞技也令人很傷腦筋，事關其中一幕他要跣入中間位置，但AK、Ian、Lokman及Edan當時要踎低，結果Jer未有收掣直接鏟入，AK笑指「啲水有浪㗎！每次內心都不其然Wow一聲！」Lokman更將Jer這一鏟為「狂人踩」。Jer聽到大家的形容後，都不禁失笑說：「咁好玩嘛！」本來未有加入討論的Ian都開聲道：「我踎低㗎，你咁樣飛埋嚟，你就好玩囉！」眾人你一言我一語的，人人氣氛高漲，結果Jer打圓場道：「我太投入件事，大家都要濕下身啦！」

Tiger則表示了人生寶貴一課他說：「個Intro本身好有氣勢好大力咁跳，咁啱嗰下係跪喺度，但音樂一起太細聲聽唔到，大家起晒身又好大力好有氣勢，我一不留神，就好似有個海嘯湧埋嚟一樣，嗰下就即刻醒咗！」但Anson Lo卻道：「我幾Surprise自己冇食到水。」Tiger聽到即突破盲腸說：「我知點解佢跳舞咁大力，可以擋返啲水出去。」此外，姜濤首度在歌曲中唱Rap，更要用英文演繹，他直言要「用英文說話」，跟他的Solo作《作品的說話》的說話一樣，望能從作品中說出MIRROR的心聲。