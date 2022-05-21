袁偉豪張寶兒性感冇底線：唔介意再挑戰自己！

藝人袁偉豪與太太張寶兒、羅霖及大兒子劉子榕（Nathan）、七仙羽與外籍老公、龐景峰與女友及陳安立等，今晚（21日）出席觀看電影《壯志凌雲︰獨行俠》仁濟慈善優先場。

袁偉豪和張寶兒結婚一年多，原來今次是他們婚後首次拍拖出席首映，向來恩愛的他們，早前網晒多年前在萬聖節的Cosplay照慶祝「520」，袁偉豪稱疫情兩年都要戴口罩，希望今個萬聖節可以再玩，問到可容許太太性感Cosplay，他笑言：「最緊要靚，健康嘅性感、或性感嘅性感都可以。（不設底線？）我自己就梗係冇底線，因為我仲要養家，粗重功夫留畀我，當年我影相集都試過全裸，以後有工作只要合情合理，不介意再挑戰自己。」

張寶兒亦和應會不設底線，最重要不賣弄，可以優雅地表現自己，好像意大利女士的打扮，讓自己開心也是對自己的尊重。袁偉豪認為只要唔低俗、不會讓人有歪念想法便可。

羅霖爭取時間「黐」仔

羅霖與現年25歲從事廣告公司的大仔Nathan結伴到場，母子張相十足餅印，羅霖有仔陪表現十分開心，透露早前留在內地工作長達半年，回來後母子感情更親近，羅霖笑稱第一次睇Top Gun是35年前，正值青春年華，由於7月又再飛上海工作，故想趁這段時間多「黐」兒子。

羅霖透露在上海的工作未完，是中途返港，已來回隔離了6次之多，提到在上海經歷了20多天封控，令她無啖好食，她說：「上海20多日封控，係人生一次大經歷，好難忘又恐懼，當時缺糧，要靠親友接濟及幫忙在網上搶糧，試過連續兩星期食番茄炒蛋，幸好都有飯食，不過都瘦晒，深深體會到出外靠朋友這句說話。」她透露原本下月4日再返上海，不過機票被抄貴幾倍，找朋友幫忙才訂到7月的機票。