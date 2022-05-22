【是日通勝】

農曆四月廿二

壬寅年 乙巳月 乙亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、34、36、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：理財方面遭受挫折，保持信心可望收復失地！

金牛座：為事業發展下苦工，經濟上有望獲理想回報。

雙子座：精神不振，反應遲鈍，今天不宜外出傾公事。

巨蟹座：抱怨的說話易打擊夥伴士氣，破壞工作氣氛。

獅子座：防人之心不可無，有機會遇上口蜜腹劍的人。

處女座：行動力強，有利外勤工作，易接收有用消息。

天秤座：別奢求外人配合，關鍵時刻需要自己幫自己。

天蠍座：社交運上升，適宜跟老友會面，可促進友情！

人馬座：努力付出不會白費，再低調也會獲上司肯定。

山羊座：良好人緣可帶旺財運，對投資營商均有幫助。

水瓶座：勿因趕工而交行貨，小心有人打你的小報告。

雙魚座：若有經濟能力，應向有需要的親友伸出援手。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）蛇 易破財

鼠：財運亨通，投資可一試，但要謹慎行事

牛：桃花運強，易在朋友介紹下結識有緣人。

虎：吉星高照，要趁機在職場上爭取表現。

兔：心態積極，對工作有熱誠，上位有希望。

龍：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花糾纏。

蛇：是日沖煞，破財風險高，不宜沾手賭博。

馬：健康是財富，無論多忙也不能犧牲休息。

羊：春風滿面，單身者易遇上生命中的真愛。

猴：運勢不穩，謀事太保守，未能盡展所長。

雞：行事作風理性，能虛心接納別人的意見。

狗：頭腦靈活，行動力強，工作表現受認同。

豬：反應遲鈍，應變力差，謀事易錯失時機。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

面相影響子孫的運勢

每個人的相貌特徵都不同，透過五官的分析，能對一個人做出相學的基本分析，進而判斷其運勢。但原來一個人的面相還會影響後代的運勢，假如你的面相有以下特徵，代表一生多福且子孫發達，可喜可賀。

‧天庭開闊

天庭代表一個人與父母、伴侶之間的關係，也反映個人仕途。天庭開闊的人通常學習能力非常強，若能下定決心好好努力，可給自己和下一代過上富裕的生活。

‧嘴巴方正

嘴巴代表出納宮，是一個人的門戶。俗話有云：「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」語言有時如鋒利的武器，會傷人於無形。懂得好好說話的人，不僅能贏得他人的尊重和認可，還能獲得深厚的福報和運氣，這種福報亦能惠及子孫後代。

‧人中棱角分明

人中主人的心性，也主子孫禍福。人中棱角分明的人通常腎氣充足，身體質素好。這類人應變能力強，平時待人也會比較平和，不會苛刻，容易被人記住，有着很好的人際關係。

‧耳垂明顯比較大

面相學有「耳垂大的人更有福」和「耳垂肥厚吃喝不愁」的說法，意思指耳垂大的人，不但長壽，而且性格豁達，無論在事業還是人際方面，運勢都不錯。