郭柏妍心痛陳楨怡消失幕前　盼有一天4美可重聚

2020年香港小姐季軍郭柏妍在劇集《雙生陌生人》中飾演一名律師新人，角色經常捱鬧，不過作為電視新人的她就獲好多前輩指點，深受寵愛，女神果然有着數。郭柏妍選美跑第3，但工作就跑贏同屆冠、亞軍港姐，尤其是陳楨怡被前度狙擊得體無完膚而潛水多時，郭柏妍一提陳楨怡即語塞20多秒兼眼濕濕。

郭柏妍在《雙》中飾演律師樓中的最底層，不識時務，故經常被上級黃子雄和蔣家旻責罵，觀眾睇到都感到心痛。其實鏡頭後他們是教她最多的前輩，有時蔣家旻和何廣沛收工都自願留下和她分析劇本，她表示：「覺得佢哋嘅分享好無私，夜晚開完工都好攰，佢哋都願意留低，（好錫你？）大家對我好好，好感恩，佢哋無必要提我，佢哋好善意提點，自己一定要做好啲。（覺得你好乖巧？）希望佢哋覺得我係啦，哈哈！」

多人愛錫一定有原因，本身她對演戲好認真，好像劇中其中一場跳鋼管舞的戲，事前她就下了不少功夫。除了上速成班外，練舞撞到周身瘀亦在所不計，她亦管理日常飲食，對於觀眾注意她強勁的腹肌，她亦感到喜出望外，表示：「無諗過大家有留意到（腹肌），自己都準備咗好耐，唔想身形好腫、好肥咁跳就唔好睇，所以禁食零食，但係跳鋼管舞又係幾大運動量，要食嘢至有體力，所以要得到平衡。」拍攝之前幾天，她只吃流質食物，減少飲水，拍完立即放鬆，決定好好「懲罰」自己一番。

近日，她已投入為劇集《破毒強人》開工，一劇接一劇，對此她心存感恩，亦發覺自己好鍾意做戲。其工作量亦跑贏同屆港姐。提到同屆的亞軍陳楨怡（Celina)早前遭受緋聞困擾，郭柏妍突然變得感性，表示有短訊問候對方，也收到回覆，知道她的近況不錯，表示：「希望之後大家愈來愈好，無論做嘢方面，工作、屋企和朋友方面，希望大家愈來愈好，我、Celina、Lisa（謝嘉怡）和鄺美璇，就算因為疫情或者各方面唔容易見到大家，都會保持聯絡。」不過當問到Celina何時歸隊？郭柏妍一度語塞停頓了20多秒，眼也泛起淚光，表示：「我都有特別關心佢，希望快啲同我哋一齊啦！4個一齊。」果然姊妹情深。