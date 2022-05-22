Kylie Minogue擊敗伊莉莎伯海莉　成為最性感半百女星

有網站近日訪問了英國1,500名50歲以上人士由他/她們選出最性感50歲以上男女名人，結果，現年53歲澳洲天后Kylie Minogue以高票數力壓一眾「美魔女」居首 !

而僅次於Kylie就是大她3年的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley），排3位就是與Kylie同齡的前「畢嫂」美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）。而76歲的奧斯卡金像影后海倫美雲（Helen Mirren）、54歲的妮歌潔曼（Julia Roberts）、54歲的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）等均入10大位置。除了明星之外，就連美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）亦榜上有名。

至於男星方面，以60歲的佐治古尼（George Clooney）排位最高排第4位。而他的好友畢彼特（Brad Pitt） 則名列第6。53歲「狼人」曉積文（Hugh Jackman）排第9位。被公認為「靚佬湯」的湯告魯斯（Tom Cruise）10大不入令人大跌眼鏡！