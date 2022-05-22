泳兒強勢推出新歌　鼓勵大家「疫」境中堅強面對

英皇歌手泳兒 (Vincy)推出新歌《早上37.2度》，MV中就有關於疫情的鏡頭，講述女主角確診後如何照顧自己。不過，日前她接受專訪時稱無意借「敏感事」為歌做勢：「首歌係話做人要熱血，Keep住啲溫度。」不過問是否等疫情緩和先推出？她表示：「都唔關疫情先做呢首歌，只係歌名有啱過係For呢個疫情啫，等啲歌迷特別有共鳴。」可擔心勾起人不快事，她認為拍攝手法不會令人覺得好慘或好驚，原意只是寫實及鼓勵大家在逆境中要努力活着。

她直認曾擔心成為「中疫份子」，皆因除令身邊人受苦外亦會影響工作：「始終我要接觸多人，喺疫情高峰期時又要錄音，我最驚錄唔到，又要休想一段長時間，所以我責任好大，出街一定帶晒好多防疫嘢。」

談及她本有份參加現時爆紅的內地音樂真人騷《聲生不息》，惜因檔期關係而「錯過」演出好機會？她豁達說：「好隨緣，平時都會有好多突發事，都會好多工作做唔到，我反而覺得可以全力宣傳新歌係件開心事。」現在最期待不用隔離，可以離港到新加坡探朋友，更望可瑞士或有雪景的地方拍MV，舉行演唱會亦是她心願：「都有3年時間冇開，希望公司會幫我安排啦。」

場地:Mozy Cafe and Bar@mozy.hkg