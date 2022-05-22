東方日報C1：章子怡湊女大過天　遙距做康城評審

有「國際章」之稱的章子怡向來是康城電影節常客，今年成為「XR沉浸影像單元」評審，本以為她正身在法國睇片，豈料卻因一杯奶茶而洩露行蹤，原來她仍在內地，相信是透過網上睇片做評審。康城電影節是國際三大影展之一，子怡寧願放棄親身赴會的機會，選擇留低湊女，果然家庭至上！

內地女星章子怡今年獲邀成為《第75屆康城電影節》「XR沉浸影像單元」評審，消息公布後即引起網民關注，因為今次是她第13次參加此影壇盛事，同時是她第4度擔任評審，之前分別加入過主競賽單元、一種關注單元及短片單元評審團，連其工作室早前亦上載她過往12次現身康城電影節的照片，大玩「回憶殺」。

線上睇片完成工作

《第75屆康城電影節》於本月17日在當地隆重開幕，現正火熱進行中，並將於本月28日閉幕。正當大家以為子怡身在當地履行評審工作，忙於睇片之際，昨日卻發現她原來仍在內地！有指她於5月19日與女兒「醒醒」光顧內地一間奶茶店，不慎在店內留下私人物品，店主火速找到其聯繫方式物歸原主，翌日，子怡帶着禮物到店致謝，除了與拾到物品的店員合照，又在對方的圍裙上簽名。相片在網上流傳，素顏及戴上口罩的她身穿粉紅色T恤，與店員齊齊擺出心心手勢。不少網友留言指當日是5月20日，對該店員來說，應是最佳的「5．20」禮物。

正因今次意外遺留私人物品，令子怡行蹤曝光，原來她並未有前往法國康城。據知入圍本屆「XR沉浸影像單元」的18部VR體驗作品會在線上展映，故此子怡確實不用親身赴當地睇片亦可以完成評審工作。不過，她多年來都是康城常客，如今竟然連做評審都未有前往當地，反而留在內地湊女，除了是疫情關係，亦足證她現時以家庭行先。

有望孖趙麗穎拍真人騷

近年已鮮有接電影及電視劇的子怡，工作重心放在拍攝時間較為寬鬆的綜藝節目上，近日有指浙江衞視將邀她與趙麗穎參加一個以「時空穿越博弈競技」為題材的真人騷節目，網民大呼期待！而去年宣布與馮紹峰離婚的趙麗穎，前日在「5．20」這個特別日子有所動作，其工作室發布一輯唯美照，見她拿着綠色氣球甜笑，網民解讀成她希望未來的愛情生活穩定正面，並祝她早日找到幸福。

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