【心理測驗】閃爍水晶　指示職場方向

晶瑩而富含能量的水晶，得到不少人喜愛，雖然說大家普遍都會以需求去選擇水晶，但歸根究柢都離不開一個「緣」字。如果拋開一切因素只憑眼緣，跟隨感覺去選又會有怎樣的結果呢？日網 Curazy 的「選水晶測職場角色」的心理測驗在網上爆紅，個個對準確度嘖嘖稱奇，身在工作迷霧中的你，不妨來一試究竟。

【問題】

幻想你走入了一間水晶店，請憑直覺，從以下6款水晶中選出最喜歡的一款。

A.1號水晶

B.2號水晶

C.3號水晶

D.4號水晶

E.5號水晶

F.6號水晶

【結果分析】

A.創意提供者

無論於工作或娛樂中，你都是一個極具創意的人，而且擅長推銷自己的想法，說話具有相當說服力。即使有時你的想法會難以實現，但在團隊的合作之中，都可以達到理想的結果。

B.結論引導者

習慣退後一步、冷靜地看事情的你是一個旁觀者清的人，總是可以引導大家得出結論。即使團隊中因為意見不合而陷入僵局，你也可以跳出立場來思考，找出一個大家都接受的方案，令工作順利進行。

C.氣氛緩解者

你是一個積極且情緒高漲的人，每當大家情緒變得低迷或場面尷尬時，你都會想辦法去緩解，是團隊中的開心果。但這樣的個性容易給人不夠專業的感覺，而且萬一用錯力就會變成麻煩製造者。

D.問題拆解者

擁有廣闊視野的你，無論身處甚麼位置都可以應付自如，面對不同的問題都懂得隨機應變，亦會積極回應別人的求助信號，不過記得凡事量力而為，以免影響個人的工作進度，如在初創公司發展，相信會更為得到重用。

E.工作推動者

腦袋轉得飛快的你，常常會有很好的主意，令事情、工作可以順利且快速地進行。每當有瓶頸的時候，只要有你在，都很快得到解決的方向，是團隊之中非常重要的存在，推動工作持續前進。

F.把關守門者

慢性子的你在工作開始時，往往是一個旁觀者，甚至會給人遊手好閒、偷懶的感覺，但當你慢慢地投入其中，並展現出細心的一面來守尾門，就會令人感到你是一位可靠的把關者，成為團隊不可或缺的一員。