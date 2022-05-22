首演古裝打女冇難度！陳葦璇扮女鬼驚艷全場

歌手陳葦璇唱得跳得，原來亦演得，早前參演微電影《九龍皇帝》拍攝，一嘗最夢寐以求演古裝打女，開心一次過滿足了演古裝和演打女兩個願望，之前曾客串過《假冒女團》，今次頭一次主演，令她獲益良多。她說：「今次我飾演女鬼，係明朝公主女鬼，古裝要戴一個好長假髮。（造型會好驚嚇？）導演要求要鬼火咁靚，只係眼神比較兇神惡煞，但個樣都係靚既，所以好開心！」對於自己古裝扮相，她笑稱古裝扮相比現代好看，才發覺眼大鼻大，頗適合古裝。她有傳劇照給家人看，家人都讚她長髮造型不錯：「因為好耐冇見過我留長頭髮，（考慮留長？）真係要睇頭髮聽唔聽話，其實由參加造星至今，我未剪過頭髮，我諗自己啲頭髮生長速度較慢。」

戲中她與朱柏謙有對打戲，導演安排了武指指導他們打鬥的動作，可能跳舞關係，筋骨靈活度高，起飛腳也特別踢得高，最搞笑是她與朱柏謙拍第一個鏡頭，她一腳就踢斷了他拿着的長毛筆兵器，她說：「一踢就斷，勁驚呀！好彩有第二支，如果唔係勁尷尬，無諗過會咁大力。（之後唔敢太大力？）之後控制唔好咁大力踢。」問她是否愛上做戲，她笑言若有機會，定會𦧲飯應。