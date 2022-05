法國導演奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)翻拍前妻張曼玉主演的《女飛賊再現江湖》(Irma Vep)成劇集,劇集昨日(21日)於《康城電影節》舉行記者會。除了奧利華以及女主角雅麗茜亞維嘉達(Alicia Vikander)之外,同劇的陳法拉等演員亦有到來宣傳!

今次是是陳法拉繼劇集《無所作為》(The Undoing)及漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)後,再度登上國際舞台。身穿粉紅色西裝褸襯白西褲的法拉與眾拍檔合照時笑話滿面,事後她亦有於社交網站公開多張照片,並留言:「早晨,康城!睇下我哋再見對方時有幾咁快樂❤️ #irmavep 」。

除了宣傳新劇之外,法拉晚上亦有出席珠寶品牌舉辦的年度「電影慈善晚宴」,同場還有韓星李政宰以及巴西超模Adriana Lima等。