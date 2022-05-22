男士雨季必備　輕身防水機能外套

在時晴時雨的季節，最好有件剪裁時尚的防水外套傍身。（互聯網）

近日天氣時晴時雨令人捉摸不透，所以最好有件剪裁時尚的防水外套傍身。一來可以在雨天發揮防水功效以免濕身，二來又可以在晴天作時尚穿搭。今次一口氣為大家搜羅不同品牌的新款防水外套，由輕便、靚色到高機能之選都有，讓男士在雨季也能瀟灑有型的上山下海及逛街，輕鬆游走於都市與山野之間。

收納式輕便防水外套

經典山系品牌Karrimor推出Pertex材質打造的連帽外套，這種材質具防風、透氣及防水等功能，而且質料輕薄、觸感柔軟，非常適合製作風褸和雨褸。今回一共推出卡其 x 白及卡其 x 黑兩種配色，配以寬鬆剪裁及多種細節設計，包括下襬設有調節繩，腰間口袋以抗菌網狀材料製造等。無論是郊外遠足或在城中穿着都能發揮十足機能功效。

另一款可收納的輕質Gore-Tex外套由Stone Island打造，集風衣、背心和袋於一身，是品牌目前最輕、最透氣且易於收納的產品，不想穿着時可以變成一個隨身袋。內裏的背心有藍、黑兩色，以及L至XXL的尺寸選擇。

戶外釣魚防水外套

戶外品牌Woolrich與運動服飾品牌Aimé Leon Dore以傳統釣魚生活方式為靈感，推出一系列服飾。其中的防水性能外套，分別有海草綠及磚紅雨色。正面有同色系的品牌Logo刺繡，背面印上飛釣活動暗紋，型格又有趣。

另一款由日本釣魚品牌DAIWA與男士時裝品牌ALMOST BLACK合作推出的全黑釣魚裝，發揮出Almost Black設計師中嶋峻太的設計專長，充滿潮味。Gore-Tex材質打造的連帽防水外套，不但以蝙蝠袖剪裁增加手臂的活動範圍，更注入不同細節，例如拉鏈作防水設計，下襬及袖口位分別增設索帶和防風魔術貼，胸前、袖邊、背面加上大口袋設計等，將機能性發揮到極致。值得一提的是兩款外套均搭配同款防水長褲，即使下水玩飛釣也完全No Problem。

適合戶外、城市穿着

由日本品牌blurhms推出的多口袋機能防水外套，不但外觀充滿山系風格，物料更經過特別處理，即使長時間穿着都不會變形。外套前胸與背部更加有大口袋，連同下襬的可調節索帶和手袖位的魔術貼，機能表現出色。加上採用寬鬆剪裁適合各種身形，又備有黑、綠色和M至L的尺寸選擇，完全滿足上山、行街都要型的男士需求。