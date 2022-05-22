孫慧雪同囝囝玩野外求生　陳柏宇囡囡都要操Fit？

因近年「家長教育」受到重視，不少藝人家長一有空檔就會與子女進行家庭活動。近日人稱「雪雪」的一代宅男女神孫慧雪和囝囝Riley到郊外遊玩，她更於社交網上載不少與囝囝互動的照片和影片，當中母子兩人大玩輪胎鞦韆，場面相當之溫馨。

歌手關心妍（Jade）將會在紅館舉行20周年個人演唱會，於全港多地可見關心妍紅館演唱會的廣告宣傳，而日前關心妍帶同囡囡心心（楊榮心）到紅隧出入口，為了「打卡」演唱會的大型廣告牌。Jade更與囡囡拍攝短片為她的演唱會作宣傳，多人指心心非常活潑可愛。

自從歌手陳柏宇（Jason）榮升為爸爸後，經常於社交網上載與囡囡Abigail的生活點滴，因此被網友冠上「晒女狂魔」之稱。一向身材相當好的Jason在家中做掌上壓，而身旁的囡囡模仿起爸爸，雖然沒有爸爸的姿勢標準，但Abigail可愛活潑的模樣俘虜了眾多人的心。

藝人陳豪與老婆陳茵媺育有一女兩子，因之前發爆發第5波疫情，細女Camilla透過線上，成功通過跆拳道考試，換上黃色腰帶。影片可見Camilla的跆拳道動作有板有眼，更氣勢凌人。