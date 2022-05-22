郭奕芯閨蜜團鬥萌　顏值身材樣樣掂

女神郭奕芯（Ashina）日前與閨蜜團成員許芯悦（Katie)及符曦月（Valerie）悉心打扮為圈外朋友慶生，順便慶祝520（我愛你）的大日子！

Ashina近年成為影壇炙手可熱女星之一，除了今年即將會陸續推出四套影視作品，《猛鬼三寶》、《女法醫》、《源生罪》及《女子監獄》。她透露：「八月會有一個talk show同七師父一齊做，會擔任嘉賓，還有一套新戲即將開鏡。」目前她正在積極健身和圍讀劇本，勢必要以最佳狀態示人，她又在社交網分享最近的心聲：「喜歡那種不期而遇的溫柔，相信命運給你安排的一切，每個人，每個機遇，每件事都有來臨的意義，好好珍惜身邊的一切，𝟱𝟮𝟬快樂。」

Katie則表示：「今年即將會參與一個比較大型嘅慈善活動，而最近半年開始轉了吃素，加上這幾個月進行體能訓練，例如行山、健身等，希望令到身體更加健康強壯，同埋完成到呢個有意義又艱巨嘅任務。」另外，katie最近有開直播唱歌、分享茹素心得和佛學，感到從身邊人身上都學習到好多做人嘅道理和紓緩壓力。

Valerie透露: 「較早前為Anson Lo（盧瀚霆）新劇寫劇本，而且電影即將會上映。至於個人演出方面的電視劇即將在開電視播出，近來忙於籌備電影編劇作品，但未來一段時間將把重心放在幕前事業上。」