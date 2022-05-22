【移居日本】跟日本人結婚「配偶簽證」好難搞？

香港歌手吳業坤（坤哥）突然閃婚，據悉太太為日本藝人，除了歌迷們的連聲祝福外，不少網友還「葡萄」坤哥可即時當日本人……但事實又是否如此簡單？日本並非傳統移民國家，入籍並沒想像中容易，即使你直接嫁 / 娶日本人，也要遵循一定程序和手續，才能如願入籍日本。

日本生活先要有「配偶簽證」

先不說「入籍」問題，作為外國配偶，如你想跟日本配偶一起在日本生活，除了結婚並登記成為「國際夫婦」外，還要有在留資格（簽證）；假設你這位外國配偶，並沒有日本學習或工作簽證，但又想在日本生活，便得申請「配偶簽證」（全名：日本國民配偶簽證 / 永久居民配偶簽證）。由於日本假結婚個案不少，故日本移民局的申請審查會非常嚴苛，程序也特別耗時，而有關申請大致可分4個步驟；

（1）日本申請結婚通知

如果你跟日本配偶，已身在日本國內，便可向日本配偶居住地方（或你們住所）的市政局完成結婚程序。但假如你們在海外結婚，亦可在結婚當地的日本駐外國使領館（例如在香港的日本國駐香港總領事館）申請結婚通知。

（2）外國申請結婚通知

假如你和日本配偶，都已在日本居住，即使已在日本註冊結婚，也需要向外國配偶一方的駐日本大使館或領事館申請結婚通知。但由於配偶所屬國家/地區不同，所需要求也有不同，例如說向日本和外國使館申請結婚通知的先後次序，有時也有不同，這點務必事先查證確定。

（3）申請更改身份

假設你與日本配偶，都已身在日本居住，你並有其他在留資格，例如工作或學生簽證居留日本，那只需向日本申請在留資格變更，把身份改為「配偶簽證」即可。但如果你與日本配偶正在日本以外地方居住，你便得先申請「在留資格認定證明書」，之後才能換取簽證入境日本。

（4）等待移民局簽發

申請最難一關，便是等待移民局簽發「配偶簽證」，因為這有機會會變成漫長的等待；正如前所說，申請審查是非常嚴格，經常會因文件不完整等各種理由而延誤審批，有時即使是真結婚，申請亦會莫明被拒，非常無奈。待移民局簽發「配偶簽證」後，外國配偶便可以在自己所在國家的日本大使館（領事館）領取。

配偶簽證年期有長有短？

有了配偶簽證，是否等同已得「入籍」資格？當然不是。無論你最後是選擇「永住」或「歸化」日本，都必須在日本居住滿一定年期，才能達到基本申請要求，例如持留學、工作簽證居留日本，通常要居滿10年才可申請永住。

如果持「配偶簽證」居留，最快只要結婚滿3年、居住日本滿1年，便可申請永住；若選擇申請歸化，則須在日本居滿3年。但要注意是「配偶簽證」簽發的停留期限，也有長有短，通常為1年；若申請人已結婚多年，又有在學齡的子女，而家庭收入又穩定，才有機會批出3年或5年的停留期限。當期限屆滿，簽證便須在有效期滿前3個月申請續簽。

「永住」或「歸化」有何分別？

假如你已住滿足夠年期，便是時候選擇「永住」或「歸化」日本， 但兩者有甚麼分別？先說「永住」，其福利待遇幾乎跟日本人沒分別，只是沒有選舉權、沒有日本護照、不能擔任公職及居留卡要定期更新，但最大好處是可保留你原來的國籍。

而「歸化」就是入日本籍，完全成為日本人，這不但跟日本銀行貸款容易，失業了也能申請低保及免費公寓。但「歸化」後就不能轉「永住」，相反「永住」後卻可申請「歸化」。

若離婚會失去「永住權」嗎？

世事難料，假如婚姻失敗，最後決定要跟日本配偶分開，那可會令你失去日本永住權？放心吧，已批出的永住簽證，即使離婚了，也不會被日本取消。但如果未申請永住或入籍，配偶簽證或會因為婚姻狀況改變而影響續簽。另外如被發現是假結婚，永住簽證也絕對會必被取消。