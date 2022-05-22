泰女星墮海亡3個月　離奇發文揭內情：被信任的朋友陷害

泰國女星Tangmo今年2月與多名富豪及經理人乘快艇出海，卻意外落水身亡，過程疑點重重，引起外界質疑內情不簡單。事發至今相隔3個月，Tangmo的社交用戶原本已經停止更新，但昨日（21日）卻突然連番發文，先是上載一張女子背影的照片，圖中女子站在海邊揮動雙手，更配文：「我被我又愛又信任的朋友陷害了。」隔5小時後，Tangmo的帳戶又再上載她與友人的合照，再留言：「我哪裏都沒去，還在等待你們五個人說出真相，如果不說實話，我將向大家揭露真相，到底船上發生甚麼事。刪除手機數據，不要以為無法恢復，親愛的朋友。」未知照片是否生前最後數小時拍攝。

及後，Tangmo的用戶又再上載一段18秒短片，片中見Tangmo準備登船，但因風浪太大腳步不穩，貼文又寫道：「船尾沒辦法尿尿啦，連船停着浪打過來的時候，要扶着兩個男生的手臂才能站起來，我沒辦法說話也別污衊我啊，親愛的朋友。」之後，該用戶再貼出一張圖畫，畫中女生抬頭張口伸脷，同時有大量藥丸準備跌入其口中，即令網民質疑事件與毒品有關，認定是由Tangmo生前好友借用帳戶發文，希望引起討論還死者公道。