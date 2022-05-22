逛博物館　歎創新韓國料理

因應社交距離措施放寬，西九的視覺文化博物館重新開放，大家除去參觀展覽外，有否留意博物館還進駐了2間餐廳？高級創新韓國料理Mosu Hong Kong，是來自首爾米芝蓮二星的過江龍，晚市嘗味菜單有多道富創意的料理，如看似墨西哥Taco的鮑魚撻，脆餅以腐皮製作，唧青檸汁吃分外鮮味。疑似小籠包的White Sesame，外皮是用烤香白芝麻和海藻製作，入口似豆腐，內裏是鮮味的海膽。時令清蒸韓國三春浦方頭魚，配3種顏色的芥末，辛香鮮味。韓國鍋飯以3種米混搭，配韓牛和泡菜，口感豐富。

另一間休閒全日餐飲概念餐廳ADD+，面積過萬平方呎，提供國際化的創意菜式。店內的菜式經重新演譯，造型和味道都具新意。粵點盛盒提供9款中式點心，如頭抽牛頰肉春卷、鮮蝦鰻魚紫菜春卷、鮑汁海參滑雞扎、蜂蜜柚子蟹肉蝦餃、櫻花蝦蟹籽燒賣等，精緻美味。牛肉腸粉變成惹味煲仔沙嗲牛肉炒腸粉，港式風味的炒意粉，就成為油香十足的香炒鵝油叉燒意大利粉。另外還有升級版海南雞飯、加厚版公司三文治和適合打卡的雙色雞蛋仔等，無論堂食或外賣到草地野餐一樣得。