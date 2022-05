攝影師公開照片洩「蜜」　羅拔柏迪臣激罕咀女友

英國男星「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)與索模女友Suki Waterhouse一向出名戀得低調,甚少被傳媒影到拍拖行街街,而近日他們一同出席攝影師好友Myles Hendrik的生日派對,事後Myles就於社交網站上載眾賓客的照片,其中就有羅拔擁吻Suki的激罕親密照。照片中穿上紅格仔恤衫頭戴Cap帽的他吻女友,而女友闔埋雙眼笑晒相當陶醉!此外,他的《蝙蝠俠》(Batman)拍檔「貓女郎」Zoë Kravitz與「女武神」Tessa Thompson都有現身

憑電影《吸血新世紀》(Twilight)系列上位的羅拔向來對圈中心情有獨鍾,除了Suki之外,上兩任女友姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)以及FKA Twigs都是圈中女星。至於Suki亦先後與兩位男星畢利谷巴(Bradley Cooper)及Doego Luna拍過拖。羅拔與Suki於2018年開始拍拖,他們在英國倫敦欣賞電影《媽媽咪呀! 開心再嚟》(Mamma Mia : Here We Go Again),兩人之後再去飲酒,期間兩人仲邊行邊錫錫,態度親蜜。因而令戀情曝光!