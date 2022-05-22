吳綺莉發文疑怒轟成龍：某巨星不要貶低我和孩子來做宣傳

港姐出身的女星吳綺莉曾為婚外情而誕下女兒吳卓林，不過近年兩母女關係惡劣，而她於今日（22日）凌晨突然在社交網發文怒轟：「希望某巨星不要貶低我和孩子來做宣傳。」令事件相當耐人尋味，網民就猜測吳綺莉是暗指成龍。

她寫道：「3天2月就説收啦多少錢、4天半年就説一分錢都不給你，其實說一兩次大家都能明白，不用說足20多年，對孩子的傷害太大了，可以停嗎？」她坦承淪為「小三」也要承負很大責任，還透露當年的確有野心和要求，是她的任性行為，和女兒無關：「沒有人說過做舞女不好，但我從沒想過要卓越一個伴舞的女孩，舞女也是一份很好的工作，但那一個父母不希望自己的孩子得到尊重。」她又為不和的女兒喊話，請外界愛惜她：「希望外界不要再傷害女兒吳卓林，吳卓林已經非常受傷。」更承認自己做錯事：「20多年了我錯，但這也到了底線，」。

吳綺莉和女兒關係欠佳已久，過往母女常因吵架而成為熱話，女兒更曾報警指控她家暴，並和混血老婆Andi私奔到加拿大，只是吳卓林和另一半沒有收人，經濟拮据曾露宿街頭2個月，還曾自稱為某男星女兒身份拍片求救，但近年吳卓林和似乎和大12歲的Andi似乎婚姻觸礁，已雙雙刪除社交網上合照。