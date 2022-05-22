Ferrari SP48 Unica　大師級改良One-Off

SP48 Unica是一輛由法拉利設計中心根據客戶要求專屬定製打造的One-Off車型，獨一無二。

法拉利(Ferrari)最近按一位客戶的特殊需求，以F8 Tributo作為平台開發，定製打造了一款獨一無二的One-Off車型-- SP48 Unica。不僅在原有車型上實現了大師級改良，亦吸取並致敬了法拉利激情澎湃、矢志創新的品牌精髓。

這部One-Off是根據客戶要求專屬設計打造，每個項目完全源自客戶的想法，隨後由法拉利設計中心（Ferrari Styling Centre）的設計師團隊負責設計開發。包括取消了後車窗設計、縮小了的側窗及進一步將所有玻璃的遮光度提升。團隊還針對車上的熱力學、流體動力學設計作進一步完善和改良，確保滿足各項冷卻要求，並實現與眾不同的空氣動力學平衡。同時透過使用程式化參數建模技術和3D原型設計（積層製造技術），重新設計出完美的3D格柵和六邊形圖案引擎進氣口等。

相較於F8 Tributo的造型設計，SP48 Unica 最明顯的變化包括前泵把上方和後擾流板下方的引擎冷卻氣流進氣口。每個進氣口均採用經過程式化設計的格柵，呈現深邃感，且各部分的角度設計亦恰到好處，可最大化地增加進氣量。工程師們還將中間冷卻器的進氣口直接布局在側窗後面，這有利於減小側翼進氣口的尺寸。較長的後懸設計有助於減少車頂區域的吸力、增強整車尾部下壓力。

車廂方面，廣泛採用啞光碳纖維、專門開發的黑色鐳射打孔Alcantara®面料及與外觀配色匹配的螢光橙紅色織物。面料圖案當然是跟格柵及車頂的六邊造型程式化設計相呼應，至於拋光門檻飾板亦鐳射壓印相同的六邊形圖案。