聲生不息︱曾比特飆高音唱好王菲　李克勤直豎拇指

歌手曾比特於最新一集無綫與芒果TV聯手打造音樂節目《聲生不息》中，以紅色皮褸型格Look開腔獻唱王菲的《夢中人》，由於獻唱起首已經超高音唱，瞬間帶起全場氣氛，連楊千嬅、李克勤以及李玟都大表讚嘆，千嬅直指整首歌都是女生Key難度甚高，克勤則說：「他假音很亮，好聽，很有力。」

今集林曉峰（阿Lo）選了已故歌手張國榮（哥哥）的經典作品《今生今世》，原來他與哥哥之間有過小故事。當年阿Lo與哥哥合作電影《金枝玉葉》，其中一場有對白的戲，阿Lo一口氣吃了3次NG，結果遭哥哥生氣地打PatPat兼訓話：「記熟啲對白吖嘛，你可以玩，但做演員要投入啲、專業嘛。」阿Lo續指選唱《今生今世》是想表達自己一生所愛是演藝事業，亦想向張國榮致敬：「當日睇到張國榮先生對工作嘅認真同投入，好似佢明明唔識彈琴，但練到好似識。」

《今生今世》作曲人兼《聲生》高級音樂顧問許愿，則坦承《今生今世》當年確實打動了張國榮：「他那時候說不唱歌了，聽了《今生今世》，他就開始動搖。」與張國榮合作無間的經理人陳淑芬，亦有現身節目大談與對方相處旳點滴，陳淑芬邊落淚邊說：「佢係我好好嘅朋友，好似我細佬咁。點解個個都咁掛住佢，因為每個人同佢之間都有個私人嘅故事，佢好細心，會記得所有人嘅生日，尤其小工（如茶水場務）。」

除了獻唱，阿Lo還有特別任務，就是與周筆暢（筆筆）夥拍王祖藍擔任主持工作。雖然3人是首度合作，但已默契十足，筆筆更展露可愛的一面，而最搞笑的是，看着筆筆演出的葉蒨文，忽然說了句：「你覺唔覺得佢笑嘅時候好似林青霞？」令後台即時一片起哄。