施匡翹擇偶條件要成熟　拍MV出動千萬古董車造勢

歌手施匡翹（Zaina）今日（22日）現身葵涌為新歌《My1stCar》拍攝MV，更出動4部總值近千萬元名貴古董車協助拍攝，一身未來人造型的Zaina説：「老闆知我考咗車牌係新牌仔，覺得呢首快歌再加入車元素令人有新鮮感，會有勁歌熱舞，導演仲揀咗幾架古董車拍，好有復古感覺。」她指今次MV有8位女Dancer陪同演出，好有女團感覺。作為駕駛新手，她指現正物色新車：「暫時揸屋企人部車，最初費事咁快買新車怕揩花又怕好快冇興趣揸車，但依家揸耐咗覺得自由自在，加上有養狗有車方便周圍去。（有有驚險經歷？）少少揩花難免，不過屋企人有安慰我新手一定會，最初爸爸媽媽有旁住我揸，我攞咗牌兩日已經叫我周圍去，去過西貢、淺水灣，車佢哋去食飯，爸爸會一直提點我，有時經過迴旋處會有啲緊張。」

她指自己安全為上，所以速度不會快，暫時只試過接戴家人，指大家也對她的技術有信心。早幾天踏入26歲生日的她，獲歌迷到場送上生日蛋糕，問到生日願望，她説：「希望新歌多啲人留意到，世界和平身體健康啦。」她指新歌內容隨車外亦包含愛情，方向亦與她的愛情觀接近：「要有耐性，慢慢嚟同要揀囉，就好似依家我揀車咁。（揀男仔會唔會好似揀車咁？）都似嘅，哈哈！要成熟穩重、對我好對屋企人好，孝順父母。（有心水目標未？）好慘呀，好多時做嘢做完嘢就ByeBye，冇時間慢慢陪養感情。」她指自己要花時間先溝通，或先做朋友大家了解後才會考慮再進一步。