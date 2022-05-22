採訪遇襲唔接危險Job？利穎怡：返《東張》冇得揀！

藝人利穎怡（Joan）和古天祥今日（22日）出席捐血活動作慈善大使。因主持《東張西望》為人熟悉的Joan，早前因追訪美孚老鼠屋業主受到襲擊，最後更需要報警處理，問到遇襲事件後現時心情，她說：「的確有影響同壓力嘅，不過依家好番啲開始積極面對，重拾工作拍劇同繼續做《東張》。（返《東張》會唔會揀冇咁危險工作？）大家都係平均分法，冇特別揀。」她指每個人都有脆弱時候，都要積極面對，事發後有很多朋友找她傾談，亦有看書及聽歌等去紓緩心情，公司亦有給予時間她休息，問到家人有否擔心而要求她不要再做《東張》，她說：「我一切嘅決定佢哋都會支持我嘅，其實所有聲音同意見我都有睇，都會做啲調節，冇一個人係完美，我都想繼續進步，多謝大家嘅支持或意見。」剛完成拍攝劇集《隱門》及《破毒強人》的她，表示正籌備網上健康食品生意，亦會演出舞台劇。

古天祥帶同太太及2歲半精靈兒子出席活動，他笑稱：「我個仔係破壞王，近來我一直做緊金屬雕刻，早兩日個仔走入我房整爛咗個護目鏡，搞到我要停工。（有冇嬲？）冇呀，佢整咗個好無辜嘅樣出嚟，所以算啦，係佢絕招嚟。（唔捨得打啦？）係唔捨得，不過都打過，每次佢做啲危險嘢，會輕輕力打佢，唔係嬲嘅，主要係令佢知道做呢啲事情係唔啱，要打打。」他指疫情及經濟環境確有阻礙他再添孩子念頭，不過一切順其自然：「我依家啱啱開始金屬雕刻事業，完成咗香港唯一一幅嘅金屬雕刻畫，用咗200個鐘完成，世界上都好少，喺銅鑼灣展覽緊，暫時叫價到8萬2千蚊左右。」他指未必會開實體店，但會努力向此方面發展，會繼續造多點作品，笑稱收入穩定後就可以生多個：「好多謝太太都好幫我，負責照顧BB，因為做藝術真係要放低好多嘢。」