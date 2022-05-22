想療愈身心唔一定要靠食藥，有時只要睇到自己鍾意嘅嘢就得，特別係一班血氣方剛嘅男士容易心火盛，但一睇到衣着性感嘅美女就好似食咗冰淇淋一樣，成個人舒暢晒。正職係一位女護士嘅鈴原莉子，一得閒就會去拍寫真，相信亦係因為了解到要療愈男人心，用自己嘅一對美乳就最有效果！

純真豐滿

日本寫真界臥虎藏龍，唔少女優都係專業人士，好似松村加南子係一名藥劑師、西原愛夏就係牙醫助護，而今日為大家介紹嘅鈴原莉子亦係嚟自醫護界。今年6月將踏入30歲嘅莉子，天生麗質，個樣仲係好後生同純真，好似十八廿二嘅妹妹仔，笑容甜到漏，散發出強烈嘅陽光感，對男士嚟講，真係好有癒愈能量。講到阿妹嘅身材，就更加正，一來肌膚又白又嫩，已經大大增加吸睛度，二來上圍對F奶豐滿又夠彈性，仲要每次出鏡都要着到勁少布，露出誘人嘅胸形曲線，相信絕大部分男士嘅視野都會被佢吸引住，乜嘢煩惱都會冇晒！

三線齊發

莉子喺2018年踏足寫真界，當時佢有三大賣點，除咗天真面孔同豐滿身材之外，仲要係「現役女護士」！話說莉子喺入行前，已經有8年護士工作經驗，家陣佢仲係以護士為正職。另外，莉子喺時間同精力管理方面，可以話係大師，事關佢一邊拍寫真一邊做護士，基本上已經夠晒忙碌，但係佢仲有本事抽時間喺咖啡店工作，依家更加成為店長，證明撈得好掂，難怪佢被稱為「三刀流巨乳寫真偶像」。問到莉子點解要搞到自己咁忙呢？佢就話除咗希望喺30歲之前搵到一份真正適合自己嘅工作，亦好想喺未來日子開番一間屬於自己嘅咖啡店，實行做老闆娘。