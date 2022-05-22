娜扎千字文打動黃真真　奪女主角之位

近年於內地影壇發展順暢的導演黃真真，《被偷走的那五年》、《消失的愛人》等作品均獲得不少好評，早前她與內地女星娜扎以及劉以豪合作新片《不要忘記我愛你》，該片將於香港上映，日前，真真接受訪問，大談拍戲趣事，她直言原來娜扎並非該片女主角首選，她說：「因為我拍戲一向都喜歡Freestyle，太靚未必啱，點知我第一日同佢見面，佢已經睇咗劇本仲寫成千字感言，邊段喜歡、邊段喊咗，全部寫低晒，係一位好用心同好難得嘅演員。」

真真還指娜扎與劉以豪合作過，所以亦可以減少一些尷尬，她說：「因為第一日就要拍咀戲，如果完全唔識會有啲尷尬，好彩佢哋本身都熟，所以好好多。」眾人拍戲期間，劉以豪因要Keep住大隻身形，要食烚雞肉餐，但怎料剛剛遇正「辣妹」娜扎餐餐都無辣不歡，當然不少得麻辣火鍋，令到以豪最終都忍不住一齊食，相當搞笑。

至於拍戲趣事，真真則指有一場戲，娜扎需要邊沖涼邊搵靈感寫詩，劉以豪則在外跟她談天，真真要求娜扎與劉以豪自由發揮地傾偈，然後再講劇本嘅內容，怎料兩人太好傾，傾了足足5分鐘，都未去番拍戲的內容，娜扎忍不住大呼沖到甩皮，要Cut機重新拍過。