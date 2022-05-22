但凡同「低」字扯上關係嘅詞語，好多時都係負面嘢，好似低分、低能、低質等等，但喺情色世界，「低」字可以令人聯想起低胸、低腰褲、低俗等等，對好多男人嚟講，反而係正嘢！今日就由「低」（Low）講起，細數令男士高度興奮嘅有趣話題。

Low Countries 另有所指

如果問你邊度係「Low Countries」，相信一般人嘅答案離唔開荷蘭、比利時等低地國家，但原來喺情色字典入面，「Low Countries」另有所指，一個解釋係人嘅臀部，另一個意思係女性嘅生殖器，理由好簡單，兩者都喺人體下半身，亦係好色男女勁想佔領嘅部位。講開臀部，網上曾流傳一個講法，話被人打屁股會激發腎上腺素同內啡分泌，有助提升記憶力，但其實呢個所謂研究純屬虛構，一來發表報告嘅瑞士琉森心理學學院係唔存在，二來有專家指出，痛感雖然會令記憶加深，不過作用只係暫時性，對心理帶嚟嘅創傷更加係難以評估。

Low Girl 唔係矮妹

關於「Low」嘅情色俚語仲有好幾個，全部都唔能夠按字面意思嚟解釋，「Low Girl」就係一個好例子，以為係矮妹咁解？錯！其實係暗指妓女，而之所以有咁嘅意思，其出處有三個講法。話說1994年有套電影叫《絕命悍將》（A Low Down Dirty Shame），片中稱呼妓女為「Low Heel」（低踭鞋）；第二個講法源自上世紀60年代，當時嘅人習慣以「Low Rent」（低租金）嚟暗指妓女。至於第三個源頭則嚟自著名劇作家莎士比亞，佢曾經以「Low Road」嚟形容濫交嘅女性，理由係佢哋嘅遭遇好似路面咁，經常被人踐踏。由此可見，「Low Girl」係一個貶義詞，千祈咪亂用。

《Low Blows》 口愛示範作

美國四仔作品向來以床戰激烈見稱，女星往往High到典床典蓆，叫到拆天，但呢套由Cinderella喺2008年推出嘅《Low Blows》，可以話係與別不同，事關有份演出嘅RayVeness、Hillary Scott、Nicky Hunter等女星，個個都玩到零叫聲，係咪好特別呢？原因係呢套四仔係以口愛為主題，女星把口咁忙碌，試問又點能夠叫出聲呢？呢套四仔喺當年唔止銷量理想，仲喺2009年AVN頒獎禮上，獲得最佳口愛演出嘅提名，而喺一眾脫星入面，Nicky Hunter絕對係最具人氣嘅一位，佢曾經喺2006年成為XRCO嘅年度脫星，更加喺2020年入選AVN名人堂。

同場加映：友田彩也香迎戰最低男

日文有好多漢字，部分解釋同中文係相同，「最低」就係一個好例子，當後面接上名詞嘅話，可解作最低位置或程度，但當「最低」後面加上「で」或「な」，意思就會變成最差勁，而喺AV中常見嘅「最低で男だ」，即係賤男咁解，而由熟女女神友田彩也香演出嘅《新年会NTR 仕事先の最低で絶倫な上司に堕ちた僕の妻》，當中扮演下流上司嘅男優堀尾，可以話係將賤男本色演繹得淋漓盡致。影片由FALENO喺2020年2月推出，當時嘅友田彩也香好有熟女魅力，加上一對33E美乳同埋一雙黑絲美腿，就算係正經男士，睪酮分泌量都會急升！