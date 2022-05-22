蘇有朋唔認整容　親解脹爆崩壞之謎

48歲前台灣組合小虎隊成員蘇有朋被指疑「醫美過度」變樣，對此他終忍不住親自向媒體發聲明，曲線否認整容，又指在錄《了不起舞社》初期，即今年1月左右，當時因隔離，令作息錯亂而導致水腫：「現早已調整至營業狀態，視頻為證。惡劣媒體舊聞請勿不經查證轉發。請善良！不勝感激！」

他又透過經理人公司表示，恢復健康的方法很簡單：「邁開腿、管住嘴。」更謂多休息，再加勤做運動排汗可消水腫，認為健康生活比任何事重要。其工作室也望在疫情多難的時刻，應多好好生活，不要譁眾取寵、浪費公眾資源。

另外，蘇有朋友的舊隊友，年屆51歲的陳志朋被指拖欠經理人威廉佣金，宣告終止14年合作關係，自稱是他助理的楊春蕾發出聲明回應，並表示「盼一切早日解決」。

楊春蕾發出的聲明稱威廉與陳志朋從2008年合作，是用口頭約定的方式，每月陳志朋給威廉固定的報酬，但沒有佣金約定、沒有固定合作期限，還有威廉從2020年6月開始，基本上沒有再負責陳志朋的經理工作，念在合作多年的交情，有再請對方代為引薦部分商演，也按照之前標準支付報酬給到2022年5月，可是從2021年12月之後，威廉沒有成功引薦任何項目。

助理在聲明中提到陳志朋看到威廉的聲明後感到意外和傷感，即便近2年沒有合作，但一直心懷感激，希望好聚好散，爆出欠佣金事件，他也反省或有不周之處，但覺得不必過多佔用媒體資源，盼事件可早日妥善解決。