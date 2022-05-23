【是日通勝】

農曆四月廿三

壬寅年 乙巳月 丙子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：動土、安床、栽種

忌：作灶、修廚、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：11、27、30、38

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：要懂得自我安慰，盡快把負面想法拋諸腦後。

金牛座：忙得焦頭爛額，還會被落井下石的小人激怒。

雙子座：放慢腳步，可看清事業發展方向，避免誤判。

巨蟹座：有機會從別人口中收到壞消息，悶悶不樂。

獅子座：公事繁忙，被迫冷落好友，感到抱歉又無奈。

處女座：以清爽打扮示人，對異性的吸引力將會大增。

天秤座：心不在焉易犯錯，不適宜沾手投資理財的事。

天蠍座：很想靜心處理手上工作，卻屢次遭別人打擾。

人馬座：很多瑣事需趕快處理，有跟時間競賽的感覺。

山羊座：可能要處理一項重要任務，考驗你的專注力。

水瓶座：生活愜意，心態正面，面對閒言能一笑置之。

雙魚座：財運平平，做生意宜穩中求勝，切忌走捷徑。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）羊 壓力大

鼠：思路清晰，懂得善用人脈，謀事易成功。

牛：貴人助力強，工作如虎添翼，易獲賞識。

虎：說話得體，不斤斤計較，可提升人緣運。

兔：慢工出細貨！急於求成有可能弄巧成拙。

龍：臨危不懼，就算遇到難題也能化險為夷。

蛇：謀事踏實，易獲得貴人提攜，前途光明。

馬：是日沖煞，人緣欠佳，傲慢態度惹人厭。

羊：壓力沉重，處事情緒化，讓人難以接受。

猴：好運降臨， 無論做甚麼都能獲滿意結果。

雞：反應慢半拍，看到上位機會卻把握不住。

狗：事業上迎來新挑戰，付出與收入成正比。

豬：心情舒暢，保持笑容，可讓你遇上貴人。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

命裏有時終須有

中國有句古語：「命裏有時終須有，命裏無時莫強求。」意思指命運中注定有的，終究會擁有；命運中注定沒有的，切勿硬要求得。

表面上，這兩句古語看似是強調宿命思想，認為人間的福禍榮辱、事物的發展及變化，早已在冥冥之中決定好了，絕非人力可以扭轉改變，讓人聽起來以為人生不必再做任何的努力，把一切都歸咎於命定。

其實這兩句話旨在奉勸世人，凡事順其自然，不必費盡心思，卻被坊間一些所謂大師有機可乘，譁眾取寵，自吹自擂，借用宗教玄學把你的財富吸走，縱使結果不如意，也會說毋須過於執着與悲觀，要有隨遇而安的人生態度，不必太介懷得失。

書本有的是知識，人生要經歷受教、磨練，才會得到真正的常識。經常提到先知命後認命，這是從父母生下你的一刻而產生的人生條碼。

「是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅？」

不管做的是對或錯，最後是成功還是失敗，所有的一切，在轉頭的瞬間就全部消失，不變的是，那屹立在原處的青山依然存在，將大地染成一片的殘陽，不知已經日落了多少回？