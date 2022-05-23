張敬軒獲姜濤餵薯條獨享福利 　4度Encore被罰5萬

《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》前晚（21日）獲「人氣王」姜濤驚喜現身擔任嘉賓，與軒仔對唱之餘更負責餵食，炒熱全場氣氛。軒仔最後4度現身Encore，更跪地感激觀眾的愛戴，場面笑中有淚。由於超時演出關係，估計這晚將會被罰5萬元！

早前網上有人訛稱男團MIRROR成員姜濤於5月14日擔任軒仔演唱會嘉賓，企圖炒黃牛飛謀利，當時有關方面已即時作出澄清，以免歌迷被騙。而近日行蹤成謎的姜濤前晚突然現身紅館，「真．擔任」軒仔的個唱嘉賓，出場前他與組合ERROR成員肥仔（梁業）坐在觀眾席，已引起粉絲注意。而姜媽媽亦與友人捧場，期間被不少「姜糖」發現邀合照，其他捧場嘉賓還有蘇永康及洪永城等。

軒仔全程落力獻唱，直到他介紹姜濤出場時，粉絲未聞嘉賓名字已尖叫連連！軒仔先說：「幾年前識咗個朋友，大家交換電話又係網友，佢畀我感覺好怕醜。佢每次問我問題，都係關於唱歌同音樂，令我最感動係佢會將啱啱拍好嘅MV、錄好嘅新歌畀我聽。佢一路未停過令自己進步，我覺得佢好叻、有鬥志，亦懂得將勤補拙。我當時回咗佢一個訊息話：『加油呀，我買你贏！』」當介紹合唱歌時，軒仔又打趣：「隻歌推出嘅時候，佢都未出世。」繼而姜濤出場，兩人合唱《斷點》。

當眾鼓勵「怕醜仔」

合唱後軒仔取笑姜濤仍是很怕醜，令姜濤只懂笑住講多謝，定神後才表示：「記得前排有黃牛話我會做嘉賓，嗰時未有呢件事，我就諗不如將錯就錯。」軒仔亦說：「姜濤係一個好得意嘅男孩子，每個同佢合作過嘅前輩都鍾意。你一定要加油，你睇今晚現場觀眾歡迎你個聲勢，相信離你個唱唔遠喇！」全場再次起哄。

期間姜濤捧出「漢堡包薯條」送給軒仔，令忍口多時的軒仔「嘩」一聲，姜濤更親自餵軒仔食薯條，軒仔即得戚表示：「呢啲福利得我有！佢仲為咗今晚演出重新排舞。」姜濤緊接獨唱《Master Class》，當他落台後，軒仔有感而發：「見到佢哋，不得不承認自己係前輩，都心痛佢哋嘅工作，祝MIRROR所有成員星途更加燦爛。」

「放假」前夕跪謝歌迷

尾聲時，軒仔兩度Encore後，歌迷久久不願離去，更搞笑提醒軒仔「聽日你放假」，軒仔遂再次出場，期間在台上執獲Bra帶，相信是女Dancer留下，他搞笑說：「我落去還畀佢哋，點會貪呢啲嘢！」最後他四度Encore，全晚演出以《老了十歲》作結，更下跪向全場粉絲答謝。踏入凌晨12時演唱會正式完場， 是晚保守估計超時被罰款約5萬元，而每晚演唱會情況類同，故相信完成全部共26場演出後，罰款或高達7位數。另外，剛與MIRROR另一位成員Frankie分手的女舞蹈員Hei前晚亦有演出，如常與其他舞蹈員演繹爆喊表演環節。