被寸敢愛唔敢認︱汪小菲張穎穎藕斷絲連　野餐洩「蜜」

台灣女星徐熙媛前夫汪小菲曾傳與介入婚姻的內地「小三」張穎穎分手，可是屢次被揭網上洩密，最近兩人相隔17日才Po野餐相，因相中的背景、食品、酒類近乎一樣，再被指趁假期時拍拖郊遊，但穎穎仍死口否認復合，惹來網民狙擊蒐證反擊。

徐熙媛（大S）離婚後改嫁韓籍初戀情人具俊曄，前夫汪小菲的感情生活更多姿多采，皆因屢傳和鬧婚外情的內地女星張穎穎離離合合。外傳汪小菲和張穎穎分手後斯人獨憔悴，不過又指這對「怨侶」已秘密復合，不時在網上Po相同角度的相而洩密，而前日汪小菲在社交網上載和2位男友人的野餐照，留言「周末找人少的地方走走」，令人覺得是玩「男人的浪漫」。

可是張穎穎卻被網友發現早於5月4日已上載野餐相，留言：「鮮花永遠不凋謝＃假期去哪玩＃筆記靈感＃不出遠門過五一」，露出小蠻腰、手抱大束鮮花的她，面前的意大利粉、炸雞、沙律及各種紅、白酒，甚至野外的景觀，跟汪少菲的野餐相中出現的近乎一模一樣，故被懷疑汪小菲除有男友人相伴，身邊還有穎穎在場。

一度刪相攞嚟衰

不少網民留言嘲兩人敢做不敢認：「之前居然還信誓旦旦的否認有關聯」、「就連拍照的角度也都這麼相似，很難不懷疑」，可能因網上議論紛紛，汪少菲一度刪除野餐相，穎穎疑為免事件再發酵，昨日似發文回應事件：「流言，聽聽就好了，八卦說說就算了，很認真的去討論是非就是你的不對了，天下本無事，庸人自擾之。」更引用詩人徐志摩的《再別康橋》：「揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。」

而汪小菲可能因能覺得刪除照片是無私顯見私，又重新再Po野餐相，只是有網民又發現他的編輯寫着昨日下午1時30分，使用從刪除變為公開的功能，正是穎穎發文前的2分鐘，似乎兩人曾有聯繫，有網友寸他遭這個功能「公開處刑」了。