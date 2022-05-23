我見猶憐︱任嘉倫瘦剩棚骨再拍宋祖兒開工

內地小生任嘉倫炙手可熱，2022年開始了5個月，他先後已有3套劇（其中《馭鮫記》分上下集）推出。而早前忙於夥拍Angelababy拍攝新劇《暮色心約》的他，再有好消息傳出，官宣他加盟另一劇集《無憂渡》演出，絕對片約不斷﹗《無》劇由宋祖兒擔任女一，她雖比任嘉倫小9歲，但後者可謂「凍齡男神」，二人很難看出年齡上有這麼大的差距。

據悉，《無》刻由《三生三世十里桃花》及《花千骨》導演林玉芬負責，而林導近日於社交網打卡，發現她身在浙江，相信是為該劇開機，在外景地象山着手準備，看來正式開拍已進入倒數計時了。而《暮色心約》約半個月前正式煞科，任嘉倫之後鮮有露面忙於休息，兼且陪太太及孩子，直至最近其工作室於網上發布了一條動態消息，只見任嘉倫在量血壓兼做身體檢查，大概是為進新劇組做前期準備。

而任嘉倫今次「露面」依舊消瘦。之前他拍攝《馭鮫記》時，導演要求他減磅到100斤以內（約110磅），配上1米78的高度，可謂瘦得風吹得動。直至拍《暮色心約》時，他曾透露自己只有114斤（約125磅），只是他繼續長着纖細的胳膊和瘦削的臉形，似乎已無法增磅回復從前，令粉絲心痛。