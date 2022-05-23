姜文杰推出新歌　曲詞MV動畫一手包辦！

藝人姜文杰（Benji）早年曾與妹妹姜麗文自資唱作組合「Benji and Lesley 姜氏兄妹」，其主打歌《Showtime》更狂掃不少樂壇新人獎。近日，Benji默默計劃「重返樂壇」，並已炮製了多首歌曲包括《La La La》、《遺臭萬年》等，曲、詞、MV動畫全是他一人包辦，以非常貼地的歌詞，帶出人生百態，MV更以近期Hit爆的電子遊戲動畫來呈現，相當過癮！

剛在2月結婚踏入人生另一階段的Benji，坦言希望未來的演藝方向，能放下過去包袱，於作品中展現真正自我：「我想利用自己最專長嘅興趣嚟發展音樂事業。喺最新面世嘅MV當中，會將自己嘅畫作同歌曲結合，成為風格迥異嘅作品。」

早前，Benji剛拍畢ViuTV劇集《心靈師》，他於拍攝期間，都有將自己的新作跟其他人分享，並得到「宇宙天團」ERROR成員何啟華的讚賞，更大力鼓勵他要再戰樂壇。

新歌推出後，外界反應不俗，不少網民都有問Benji，MV中的卡通造型是否想打入近期大熱的NFT市場？Benji則斷言否認，並指作品跟NFT一點關係也沒有，也不打算投入市場，只是自己從小已經對8-Bit動畫甚為着迷，有空就會動手自己創作來自娛。