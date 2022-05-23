「東張女神」梁敏巧大爆港姐秘聞：有佳麗唔知八達通係咩

「東張女神」梁敏巧（Maggie）參加香港小姐入行，近日佢邀請同樣參加過選美、ViuTV節目《廣告女皇》的參賽者黃丹虹（Vickie），大談選美秘聞，講到佳麗之間嘅不和，Vickie表示節目嘅製作方式會刻意加深參賽者嘅矛盾，製作彼此互相批評嘅畫面，但其實只係故意安排嘅節目效果。至於Maggie直認選港姐時一定有人爭鏡頭、爭曝光率：「有啲女仔會同其他佳麗講『我呢邊面靚啲』，有啲就借啲意就攝過嚟。大家純粹做自己，冇我哋想像中咁aggressive，都比之前我睇開嗰啲新聞mild好多好多倍。好多無心嘅舉動，係因為你喺個焦點底下就會畀人無限咁放大，所以我覺得係大家放大咗啲好不經意嘅動作，而唔係真係寫到咁黑暗！」

而提到當年被指陪跑，Maggie坦言並不介意，因為參選只為見識多啲，並無爭勝心，又指選港姐的確令佢見識到另一個世界：「我聽過有啲女仔同我講，佢嗰屆啲佳麗係唔識搭巴士啦，唔知八達通係啲咩啦，唔剝皮唔知提子係咩，但係唔係佢哋嘅錯，佢哋天生個家庭就係咁樣，所以你要點樣去同啲咁唔同嘅人溝通，同埋有時啲人咁唔同，佢講啲嘢可能真係溝通唔到，因為佢哋唔明，所以你會覺得佢哋離地、扮嘢。」