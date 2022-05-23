Kourtney意國古堡大婚　冚家穿黑衫被嘲似送殯

美國真人騷家族Kardashians成員Kourtney Kardashian昨日（22日）與音樂人老公Travis Barker在意大利一小鎮菲諾港舉行大型婚禮。Kardashians全家總動員以及圈中好友美瑾霍絲（Megan Fox）和歌手未婚夫Machine Gun Kelly等都有出席。不過新娘子幾位妹妹包括Kim Kardashian、Khloe以及Kylie Jenner個個唔怕「唔老嚟」穿上黑衫，因而被網民寸爆搞到個「婚禮」似足「喪禮」！

有網民寸爆留言：「我認為佢哋講大話。。。呢個係喪禮而唔係婚禮。」亦有網民形容Kourtney是「黑寡婦」此外，更有網民指光頭的Travis打扮似「佛地魔」！事後，Travis同Kourtney都有於社交網站公開婚照。並宣布正式成為「Barker先生夫人」。

查實今次已非Kourtney和Travis首次行禮，上月她們在拉斯維加斯出席完《格林美音樂獎》之後「貪過癮」即興於當地一小型教堂行禮，不過由於她們當時未簽結婚證書，而於上星期在加州聖莫尼卡一法院補簽兼再行禮。據知今次她們選擇在當地一古堡舉行婚禮，之後她們就會在意大利名時裝設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana居住的海景大宅舉行婚宴。而他們亦為Kourtney訂造婚紗。結婚前一日，Kourtney以黑色打扮與一眾賓客出席婚前午宴。