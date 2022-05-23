張振朗見女神秒變狂迷　險胸襲高海寧

王祖藍率領視帝王浩信、高海寧（高Ling）、張振朗及李子雄，一起參加昨晚（22日）播出的內地節目《開播！情景喜劇》，《開》是把演員們分成七個劇組，各組上演不同的處境喜劇，而身為其中一個劇組發起人的王祖藍及王浩信，和高Ling和張振朗等一起主演處境喜劇《無限訓練班》。眾人談到著名的內地處境劇《武林外傳》時，張振朗把演員之一的沙溢讀成「殺呀」，即被取笑其普通話水準比「渣渣輝」張家輝還差，但他唸倪虹潔這名字時卻字正腔圓，王浩信即好奇反問為甚麼會讀得標準，張振朗表現怕醜並口窒窒說：「因為...因為我覺得...我覺得她很漂亮！」

未幾當張振朗見到女神倪虹潔步入錄影廠時，即突然「狂迷」上身，表現緊張，立刻伸手並高呼：「等一下！等一下！倪虹潔老師來了！」由於高Ling正正站在他身旁，他伸手時，清楚見到手部黑影出現高Ling胸前，可想而知距離很近，幸好他伸手時動作不算太大，否則爭點錯手釀成胸襲！張振朗的反應太激動，十分搞笑，令高Ling不禁大笑，並陪他一起跟倪虹潔打招呼。張振朗接受訪問時提起倪虹潔，再次表現害羞並即場「表白」：「她很漂亮！我很喜歡她的眼睛！她眼睛很大，跟我一樣！」