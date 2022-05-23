爆操女神︱「美臀小姐」黃榕教你輕易操出誘人蜜桃臀

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，繼頭炮請來「無綫咪神」陳婉衡(Alycia)上陣，今次就邀得健美比賽常客黃榕，一連4集教健身動作，聯同繽FUN主播嘉琪，全方位教指導大家操出完美Body，正所謂要腹肌有腹肌，要美臀有美臀，跟住黃榕嘅速成攻略去做，好快就見到自己理想身段。

擁有健身教練牌、曾參與多次健美小姐比賽的黃榕，去年終一嘗所願奪冠而回，但比賽比上癮的她，揚言為鞭策自己保持健美身形，此後會繼續參加比賽，笑指世界上沒有免費午餐，有付出自然有收鑊，為了靚靚身形，一方面控制食物種類，另方面當然係運動唔少得，眾所周知蜜桃臀係非常誘人，所以黃榕喺第一集嘅動作入面，率先教大家操蜜桃臀。

身為「美臀小姐」嘅佢仲帶埋拉力帶做輔助，其實操蜜桃臀有兩個適合動作，分別係「蚌式」同「蛙式」，首先試範「蚌式」:「將我哋個手踭提起到90度位置，Pat Pat同埋腳係一條直線，注意個身千祈唔好偏平或者拗後，要保持番中立，做嘅時候可以叉腰，或者可以摸住自己嘅Pat Pat，感受我哋用個臀嚟發力，打開嘅時候呼氣，慢慢做。」如果覺得呢隻蚌式太容易，大家可以挑戰一個高級版:「先將我哋嘅腰提高，跟住再打開兩邊腿，之後再落番嚟，如是者都係慢慢一下一下咁做。」之後輪到嘉琪上場，不過一開始個預備姿勢已經唔正確，被黃榕取笑懶到好似瞓緊覺咁，經過調教後終於可以開始，但嘉琪因力有不逮，不斷以笑遮醜，好在勉強都叫過度到，後來佢再挑戰高級版蚌式動作，亦算合格完成。

第2個動作「蛙式」，同樣需要用拉力帶協助:「首先瞓喺張蓆上面，將我哋對腳好似青蛙咁樣擺，腳板對腳版，拉力帶擺到去膝頭對上少少，之後對手擺喺旁邊，跟住我哋用力夾起，上去時候呼氣，可以喺最高位度Hold 1秒，慢慢落嚟，記得喺最高位度夾一夾我哋嘅Pat Pat，同埋將個拉力帶同佢哋對行，跟住我哋喺最高度嚟5下，可以按住我哋自己嘅Pat Pat，Feel吓有冇用力，直程係Feel到個Pat Pat係震緊，5下之後再收埋，慢慢落番嚟，記住每一個動作都係對腳要黐實，好似青蛙咁樣。」之後到嘉琪再次演繹，大抵已了解動作竅門，所以似乎表現不錯，更邊做邊笑說:「佢(Pat Pat)震緊啦!」至於要點樣先練到黃榕咁靚嘅蜜桃臀呢?建議每個動作做12至15下，每次做4至6組。黃榕還預告下集教大家操背部。