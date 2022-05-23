【糉有驚喜】端陽糉套裝　大方得體

端午節的節日美食首選糉子，除和家人在家蒸糉子應節，坊間亦提供不同組合的套裝和禮盒，口味和配搭各有賣點，方便大家送禮。

上海風味

各地慶祝端午節的糉子，都有獨特的地道特色。飲食集團Taste Gourmet Group今年推出上海五福糉，內有5款上海風味糉子，包括香氣濃郁的牛肝菌鮮肉糉、濃濃醬油味的傳統鮮肉糉、鹹香的蛋黃鮮肉糉、清甜的白米桂花豆沙糉和紫米豆沙糉，為大家帶來新鮮感，購買5套或以上會有9折優惠。（門市有售）

香辣開胃

香港人愛辣，四川麻辣尤其流行，中華料理品牌點盒子推出的雜錦糉子禮盒套裝，內裏有黑豚肉鹹肉糉、四川麻辣野菌黑豚肉黑糯米糉和蓮蓉蛋黃鹼水糉，當中的四川麻辣野菌黑豚肉黑糯米糉，就加入雞腿菇、秀珍菇、金菇和靈芝菇，配以四川五行醬和花椒油，麻香富口感。禮盒還有精選茶葉，吃糉子後沖泡茶湯，去膩消滯。（5月17日開始換領）

小巧迷你

傳統糉子分量十足，對胃口小小的人來講，是個甜蜜的負擔。香港嘉里酒店新派粵菜食府紅糖首度推出品味禮盒，內有蟲草花辣肉腸糉、黑蒜牛肝菌雞肉糉及桂花紅豆糉3款迷你糉子，每個體積小巧，方便食用，客人還可按喜好，揀選尊尚或優越香檳禮盒，配襯時別有一番風味。於現時至5月21日於酒店網上精品店，輸入優惠碼「DBFEB22」，最高可享85折優惠。（5月21日開始換領）

本地醬油入饌

優質食材配合適的調味料，效果更佳。香港JW萬豪酒店米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿首次推出糉子套裝，包括有乾鮑瑤柱裹蒸糉及日本紅豆糉，前者選用南非吉品乾鮑魚、日本瑤柱、花菇、關刀豬腩肉、韓國有機雞腿肉等食材，甜糉有原粒紅豆、鹹蛋黃和關刀豬腩肉等，2款糉子都選用本地醬園製造的無添加醬油，入口濃厚鮮味，還有點點醬油香。由現時至6月3日於網上訂購，可享9折優惠。（5月25日開始換領）

嗜甜之選

鹹肉糉子固然受歡迎，香滑軟糯的甜糉也有捧場客。香港麗思卡爾頓酒店今年除推出秘制鮑魚瑶柱豚肉裹蒸糉和鹹肉裹蒸糉 ，酒店今年亦首次推出至尊甜糉禮盒，當中包括上海紅豆豆沙長糉及陳皮豆沙糉，是愛甜一族的首選。由現時至5月20日選購，可享約78折優惠。（5月27日開始換領）