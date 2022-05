曹星如都Like！「一剔」展見證Air誕生

「一剔」Nike唔經唔覺已經50年,為慶祝這個大日子,Nike香港最近特別為一眾運動愛好者打造《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》展覽,透過4大區域呈現品牌歷史、技術及發展,正到連本地拳王曹星如都嚟參觀!

入場是第1個區域「Nike 50 Moments」,兩旁屏幕無間斷播放由名導Spike Lee拍攝的主題影片「Seen It All」,當中共有超過40位傳奇及現役運動員登場,例如Kobe Bryant、Cristiano Ronaldo及本地體壇明星包括歐鎧淳及張家朗等。

第2區域則叫「Moon Path」,顧名思義這裏印證了Nike的跑鞋歷史,大家可看到由Nike聯合創始人Bill Bowerman設計,於1972年首次亮相的Moon Shoe,全球僅有12對絕對不容錯過。

之後是「Allure of Air」區域,呈現於1987年正式出現的Nike Air技術,在多年來如何延伸出不同的形狀,並在接踵而至的氣墊緩震挑戰下不斷進化。

最後是「Move to Zero Lounge」區域,展示Nike永續創新技術的歷史,包括Nike首批嘗試閉環式產品ZVEZDOCHKA,以及Pegasus Turbo Next Nature等等。

同場加映: NB新聯乘

New Balance最近不停跟知名單位合作,繼JJJJound MADE後,再與韓國街頭品牌 thisisneverthat聯名打造NB 1906R,鞋身混合了銀色網眼布料及暈染效果,配合黃色中底,透氣兼注目度十足!