聲夢2︱鬚眉不讓巾幗！男學員周身刀　金仔樂器樣樣精

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》將於6月11日推出。23位學員中有幾位男學員實力不容忽視，當中包括29歲的金永衡（金仔）、27歲的陳晉軒（Jason）、25歲的彭家賢（Zayden），以及21歲的陳昊廷（Timothy）。金仔是年紀最長參賽者，本身為中韓混血兒，並擁有5級小提琴資歷，兼自學結他及鋼琴等，其所屬的本地樂隊Billie&Monster，在社交網薄有名氣，連歌手許廷鏗亦有關注。

至於Jason分別在香港及英國學了7年唱歌，在英國讀書時參加「UK Teenstar Singing Competition 2014」，並代表蘇格蘭參加全國大賽，此外還參加了「2018年沙田區超新聲歌唱比賽」及「2018年18區歌唱比賽」，分別獲得冠軍及第三名。

Zayden擁有4年街頭Busking經驗，早已累積了不少支持者。其拿手歌曲包括：《笑忘書》、《命硬》及《葡萄成熟時》等。原來他曾於英皇娛樂演藝學院學習唱歌，並擁有英皇演藝學院畢業證書。Timothy則曾學過鋼琴、拉小提琴及吹色士風，並於《聲夢傳奇2》初選中獻唱《留低鎖匙》，雖然表現有點不穩定，但整體感染力還算可以。