吳若希獲驚喜慶生　30歲開始人生下半場：唔想咁長命

藝人吳若希（Jinny）今日（23日）生日，正式踏入30歲，好友麥美恩（Mayanne）和丁子朗（Karl）日前特意到壽星女開工現場探班，並與Jinny經理人夾計，到拍攝現場送生日驚喜，氹得她笑逐顏開。

Mayanne與Karl預訂生日蛋糕，突襲拍攝現場，而當時Jinny正在試做瑜伽動作，由於一直被蒙在鼓裏，她全情投入拍攝，盡力配合製作團隊要求，並未發現有異樣。就在拍攝一組瑜伽動作時，Mayanne與丁子朗一起帶同生日蛋糕及香檳走進現場，並高唱生日歌，Jinny見狀不懂反應，只識O嘴。

搞鬼的Mayanne不停強調Jinny踏入「3字頭」，又跟Karl高唱「Happy Happy Thirty」，Jinny搞笑扁嘴說：「唔使成日強調嘅。」Mayanne「補鑊」指自己的「3字頭」手勢，寓意壽星女未來所有事都會Keep住OK，祝願Jinny事事順利。Jinny攬實Karl說：「好掛住你呀！」更其實二人日前才剛見面。除了生日蛋糕，Mayanne亦預備了葡撻給Jinny醫肚，搞到Jinny愛不釋手，即時咬兩啖，可見二人其實姊妹情深。當被問到生日願望，Jinny衷心說：「希望愛我嘅人同我愛嘅人都可以心想事成，囡囡入到心儀學校。」

嘆人生太累

而今日正日Jinny會與家人慶祝，實行過一個溫馨的生辰。佢亦有感而發於社交網發文，還引用陳奕迅歌曲《苦瓜》的歌詞，來定下自己30歲就開始人生下半場：「當年21歲，憑着一股不服輸的蠻力到處衝，衝到自己遍體鱗傷後再回家自己舔傷口～ 所以老是和別人說『我不想那麼長命，因為我的人生太累了，我不想累那麼久！』所以30歲就進入半生吧！」

她感恩曾經遇過好多嘅困難成而令自己成長：「去年的某一天，我戴着口罩在熟悉的街道走過，轉頭發現先生帶着女兒兒子在對街呼喚我！突然，發現原來自己不累了，縱使我有一大堆麻煩事、縱使我也和很多人一樣擔憂着生活，可就是這個『突然』，我學會感恩，沒有當時的難關，怎麼把自己練得堅強？」最後還祝自己30歲生日快樂！